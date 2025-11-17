तीसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण समारोह का गवाह बनेगा गांधी मैदान, जानें इसके ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में

Gandhi Maidan Patna: अंग्रेज जहां घुड़सवारी करते थे, आज वो मैदान आज पटना शहर की हृदयस्थली बनी हुई है. 20 नवंबर, 2015 और 16 नवंबर, 2020 को नीतीश कुमार दो बार यहां मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं. 20 नवंबर, 2025 को वे इस मैदान पर तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे.
Trending Photos
Gandhi Maidan Historical Facts: पटना में स्थित गांधी मैदान तीसरी बार मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का गवाह बनने जा रहा है. 20 नवंबर, 2025 को नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार के कई मंत्री समेत एनडीए के कई बड़े नेता शामिल होंगे. इसको लेकर पटना जिला प्रशासन ने 17 से 20 नवंबर तक गांधी मैदान में एंट्री पर रोक लगा दी है. 20 नवंबर को गांधी मैदान के चारों ओर ट्रैफिक में भी बदलाव होगा. इसके अलावा एयरपोर्ट से लेकर गांधी मैदान समेत अन्य मुख्य मार्गों पर ट्रैफिक को डायवर्ट किया जाएगा. आज हम आपको गांधी मैदान के ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में जानकारी देंगे.
READ ALSO: BJP-JDU से 15-15 और LJPR से 3 मंत्री होंगे, HAM-RLM को भी मिलेगी हिस्सेदारी!
पटना का गांधी मैदान 62 एकड़ में फैला हुआ है. पहले इसे बांकीपुर लॉन या पटना लॉन कहते थे. आजादी से पहले आम तौर पर अंग्रेज अफसर यहां घुड़सवारी करते थे. महात्मा गांधी की हत्या के बाद 1948 में इस मैदान का नाम बदलकर गांधी मैदान कर दिया गया था. इस मैदान में महात्मा गांधी की 70 फीट की कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई है, जो दुनिया भर में बापू की सबसे लंबी प्रतिमा है. आजादी के आंदोलन में इस मैदान की अहम भूमिका रही है. भारत छोड़ो आंदोलन के समय इस मैदान में हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने इकट्ठा होकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ हुंकार भरी थी.
गांधी मैदान में आम तौर पर राजनीतिक रैली, सरकारी शपथ ग्रहण समारोह, पुस्तक मेला, सरस मेला, व्यापार मेला और दशहरा पर रावण दहन जैसे आयोजन किए जाते हैं. वैसे यह रोजाना हजारों लोगों के लिए जॉगिंग, खेलने और टहलते का नियमित स्थान है.
गांधी मैदान पटना जंक्शन से डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. इस मैदान के चारों ओर प्रवेश द्वार बनाए गए हैं. यहां व्हील चेयर सुलभ प्रवेश द्वार, पार्किंग और शौचालय जैसी सुविधाएं हैं.
READ ALSO: 20 नवंबर को गांधी मैदान में होगी नीतीश कुमार की ताजपोशी, PM मोदी भी हो सकते हैं शामि
सरकार गांधी मैदान की सुंदरता बढ़ाने और यहां पौधरोपण करने की योजना पर काम कर रही है. कुल मिलाकर यह मैदान अपने अंदर इतिहास को समेटे हुए है और शहर हृदयस्थली बनी हुई है.