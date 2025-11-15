Advertisement
घाटशिला उपचुनाव में बड़ी जीत के बाद भावुक हुए सोमेश चन्द्र सोरेन, जनता को कहा 'मैं हमेशा आपका रहूंगा'

Ghatshila by-election 2025: घाटशिला उपचुनाव में बड़ी जीत के बाद सोमेश चन्द्र सोरेन ने जनता का धन्यवाद करते हुए कहा कि वे उनके हर सुख-दुख में साथ रहेंगे. उन्होंने वादा किया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार और आदिवासी क्षेत्रों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे.

Written By  harsh singh|Last Updated: Nov 15, 2025, 06:11 PM IST

Ghatshila by-election 2025: घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आते ही पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई, झामुमो उम्मीदवार सोमेश चन्द्र सोरेन ने बड़ी और यादगार जीत हासिल की है. जीत की आधिकारिक घोषणा होते ही पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उत्साह से उनका स्वागत किया और इस भावुक माहौल के बीच सोमेश चन्द्र सोरेन ने जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि घाटशिला के लोगों ने उन्हें जो प्यार और भरोसा दिया है, वह उनके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है.

उन्होंने बड़े भावुक अंदाज में कहा, "घाटशिला की एक–एक जनता का मैं ऋणी हूं. मैं उनके भरोसे पर खरा उतरने के लिए हर संभव कोशिश करूंगा. जिस प्रेम से आपने मुझे चुना है, उसे जीवनभर नहीं भूलूंगा"

सोमेश चन्द्र सोरेन ने आगे कहा कि जनता के हर सुख-दुख में वे साथ खड़े रहेंगे. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि विधायक बनने का मतलब सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना है. उनका कहना था कि घाटशिला की जनता ने जो बड़ा फैसला लिया है, वह विकास की नई दिशा तय करेगा.

ज़ी मीडिया से बातचीत में उन्होंने अपने विकास एजेंडे की भी झलक दी. सोमेश चन्द्र सोरेन ने कहा कि घाटशिला क्षेत्र का हर तरफ से विकास करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी. उन्होंने बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करना, सड़क और पुलों का निर्माण, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना और आदिवासी इलाकों का तेजी से विकास—इन सभी मुद्दों पर वे तेजी से काम शुरू करेंगे.

उन्होंने यह भी याद दिलाया कि दिवंगत नेता बाबा रामदास सोरेन ने घाटशिला को लेकर जो सपना देखा था, उसे पूरा करना उनका जीवन लक्ष्य है. सोमेश चन्द्र सोरेन ने भरोसा दिया कि वे अपनी जिम्मेदारी निभाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और हर वर्ग की समस्या को सुनकर उसका हल निकालेंगे.

 

