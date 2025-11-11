Advertisement
बाबूलाल सोरेन को वोटिंग से पहले झटका, होटल में पैसा बांटने के आरोप पर JMM कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा

Jharkhand Politics: घाटशिला से कल रात एक खबर सामने आ रही हैं, जहां देर रात JMM के कार्यकर्ता ने हंगामा कर दिया. बताया जा रहा हैं कि भाजपा के बाबूलाल सोरेन को कल रात JMM के लोगों द्वारा पैसा बांटने के आरोप में पकड़ा गया हैं. फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच कर मामले की जांच कर रही हैं.

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 11, 2025, 07:49 AM IST

Jharkhand Politics: घाटशिला में मुसाबनी के सुरदा क्रॉसिंग चौक से एक बड़ी खबर सामने आ रही हैं. यहां सोमवार की रात लगभग 7 बजे घाटशिला उप चुनाव के भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन को एक होटल में पैसे देते पकड़ा गया हैं. जानकारी के अनुसार वह अपने गाड़ियों का काफिला लेकर सुरदा क्रॉसिंग चौक गए थे, जहां एक होटल के अंदर जाकर ग्रिल बन्द कर लोगों को पैसा बांट रहे थे. 

इसको लेकर पास में ही स्थित झामुमो के कार्यालय में बैठे झामुमो कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया और हॉटल को घेर लिया. झामुमो कार्यकर्ताओं ने इसकी जानकारी घाटशिला एसडीएम और मुसबनी डीएसपी को दी, जहां खबर मिलते ही एसडीएम और डीएसपी के नेतृत्व में घाटशिला, मुसबनी,जादूगोड़ा सहित कई थानों की पुलिस अतिरिक्त बल के साथ सुरदा क्रॉसिग पहुंच गए. उधर घटना की जानकारी मिलते ही काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मुसाबनी, घाटशिला, जादूगोड़ा आदि से जुट गए. धीरे धीरे झामुमो के अन्य स्थानीय नेता और कार्यकर्ताओं का हुजूम घटना स्थल पर जुट गया और दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के द्वारा नारेबाजी शुरू कर दी गई. यह हंगामा कई घण्टों तक हुआ. पुलिस प्रशासन के द्वारा मामले को संभाला गया और भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन को सुरक्षित बाहर निकाला गया. भाजपा कार्यकर्ताओं ने वहां से बाबूलाल सोरेन को गाड़ी में बिठाकर हंगामे के बीच मुसाबनी लेकर निकल गए.

घटना को लेकर झामुमो कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन अपने दर्जनों वाहनों के काफिले में जमशेदपुर के लोगों को लेकर देर रात हॉटल पहुंचकर हॉटल का ग्रिल बन्द कर अंदर में स्थानीय लोगों के बीच पैसा बांट कर वोटिंग को प्रभावित करवा रहे थे. इसके साथ ही झामुमो के लोगों ने जब इसका विरोध किया और पुलिस आई तो वह लोग गाड़ी लेकर फरार हो गए. 

घटना को लेकर घाटशिला एसडीएम सुनील चन्द्र,एसडीपीओ अजित कुजूर, मुसाबनी डीएसपी संदीप भगत आदि ने लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया और सुरदा क्रासिंग चौक को पुलिस छाबनी में तब्दील कर पुलिस बल तैनात कर दिया.

घटना को लेकर भाजपा नेता और मुसाबनी प्रखंड के चुनाव प्रभारी हराधन सिंह ने कहा कि हमारे प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन इस होटल में रोज रुक कर चाय पीते हैं. झामुमो के लोग लेकिन अपनी हार को देखते हुए इस तरह का हंगामा कर रहे हैं. एसडीएम सुनील चन्द्र ने कहा कि प्रशासन मामले की जांच कर रही है और चुनाव आचार संहिता के उलंघन करने वालों के खिलाफ शख्त कार्रवाई की जाएगी.

इनपुट: रणधीर कुमार सिंह

झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  Jharkhand News in Hindi और पाएं Jharkhand latest news in hindi  हर पल की जानकारी. झारखंड की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Bihar Jharkhand Politics

