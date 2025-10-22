घाटशिला उपचुनाव को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी, JMM-BJP ने एक-दूसरे पर खूब किया वार

Jharkhand Politics: झारखंड में घाटशिला उपचुनाव के लिए 21 अक्टूबर को नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है. इसी के साथ ही कुल 17 उम्मीदवार चुनावी मैदान में आ चुके हैं. आज नामांकन पत्रों की स्क्रुटनी होगी और 24 अक्टूबर को नाम वापसी की आखिरी तारीख है. अंतिम दिन पर 10 प्रत्याशियों ने नामांकन किया हैं. घाटशिला उपचुनाव में सियासी बाजी अपने-अपने पक्ष में करने के लिए झामुमो और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत को झोंक दिया है. दोनों तरफ से बयानबाजी भी खूब सुनाई दे रही है.

इसी बीच घाटशिला उपचुनाव को लेकर झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा घाटशिला में सभी कार्यकर्ताओं को लगना है. बूथ स्तर पर सभी को जाना है, हर गांव में संपर्क करना है और इसके अलाव पार्टी के स्टार प्रचारक अपनी भूमिका निभाएंगे. सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का कार्यक्रम तय होगा वो भी दौरा करेंगे. झारखंड मुक्ति मोर्चा घाटशिला में बहुत आसानी से विरोधियों को परास्त करेगा.

घाटशिला उपचुनाव को लेकर झारखंड बीजेपी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि झामुमो के लोक लुभावने वादे पर घाटशिला की जनता आने वाली नहीं है. लगातार घाटशिला में देख रहा हूं, जिस तरह का आक्रोश और गुस्सा घाटशिला में देखने को मिल रहा है वह सब लोग बोलते हैं. पीएम दिल्ली में बैठ कर सुदूर गांव में विकास का काम कर रहे हैं. घाटशिला को लेकर सीएम अहंकार की भाषा बोल रहे हैं. इनके अहंकार को लालू यादव ने तोड़ा अब घाटशिला की जनता भी उनके अहंकार को तोड़ेगी.

इनपुट: कुमार चंदन

