Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2970806
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

घाटशिला उपचुनाव को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी, JMM-BJP ने एक-दूसरे पर खूब किया वार

Jharkhand Politics: चुनाव की तैयारियां तेजी से चल रही है. इसी बीच घाटशीला विधानसभा नामांकन की प्रकिया भी समाप्त हो चुकी है. सभी पक्ष-विपक्ष एक दूसरे पर तंज कसते दिखाई दे रहे है. पार्टियों में चुनाव का माहौल बनते हुए दिखाई दे रहा है.

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 22, 2025, 10:29 AM IST

Trending Photos

घाटशिला उपचुनाव को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी, JMM-BJP ने एक-दूसरे पर खूब किया वार
घाटशिला उपचुनाव को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी, JMM-BJP ने एक-दूसरे पर खूब किया वार

Jharkhand Politics: झारखंड में घाटशिला उपचुनाव के लिए 21 अक्टूबर को नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है. इसी के साथ ही कुल 17 उम्मीदवार चुनावी मैदान में आ चुके हैं. आज नामांकन पत्रों की स्क्रुटनी होगी और 24 अक्टूबर को नाम वापसी की आखिरी तारीख है. अंतिम दिन पर 10 प्रत्याशियों ने नामांकन किया हैं. घाटशिला उपचुनाव में सियासी बाजी अपने-अपने पक्ष में करने के लिए झामुमो और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत को झोंक दिया है. दोनों तरफ से बयानबाजी भी खूब सुनाई दे रही है.

इसी बीच घाटशिला उपचुनाव को लेकर झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा घाटशिला में सभी कार्यकर्ताओं को लगना है. बूथ स्तर पर सभी को जाना है, हर गांव में संपर्क करना है और इसके अलाव पार्टी के स्टार प्रचारक अपनी भूमिका निभाएंगे. सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का कार्यक्रम तय होगा वो भी दौरा करेंगे. झारखंड मुक्ति मोर्चा घाटशिला में बहुत आसानी से विरोधियों को परास्त करेगा.

घाटशिला उपचुनाव को लेकर झारखंड बीजेपी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि झामुमो के लोक लुभावने वादे पर घाटशिला की जनता आने वाली नहीं है. लगातार घाटशिला में देख रहा हूं, जिस तरह का आक्रोश और गुस्सा घाटशिला में देखने को मिल रहा है वह सब लोग बोलते हैं. पीएम दिल्ली में बैठ कर सुदूर गांव में विकास का काम कर रहे हैं. घाटशिला को लेकर सीएम अहंकार की भाषा बोल रहे हैं. इनके अहंकार को लालू यादव ने तोड़ा अब घाटशिला की जनता भी उनके अहंकार को तोड़ेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

इनपुट: कुमार चंदन

झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  Jharkhand News in Hindi और पाएं Jharkhand latest news in hindi  हर पल की जानकारी. झारखंड की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Jharkhand Ghatsila Vidhansabha seatJharkhand news

Trending news

Vaishali news
राजापाकर से CPI प्रत्याशी के जीजा का फिल्मी स्टाइल में अपहरण, पुलिस का एक्शन सराहनीय
Bhojpuri news
मनोज भावुक और प्रियंका सिंह के नए छठ गीत 'सुनs ए छठी मइया' में छलका 'पलायन का दर्द'
bihar chunav 2025
बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी ने बनाई जलेबी तो तेज प्रताप यादव ने कह दी बड़ी बात
Bihar News
मस्जिद में तोड़फोड़! पुलिस ने साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की बताया साजिश
chhath puja 2025
लोहरदगा में छठ महापर्व की गूंज, आस्था के बीच अधूरी सफाई पर उठे सवाल
bihar chunav 2025
नवादा में नामांकन जांच पूरी, पांच विधानसभानसे 18 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द
Bihar politics
RJD वरिष्ठ नेता सैयद आलम ने छोड़ी पार्टी, एनडीए में सिर फुटव्वल: आनंद दुबे
bihar chunav 2025
पहले चरण में इस सीट पर सबसे ज्यादा उम्मीदवार, यहां महज 5 प्रत्याशियों में टक्कर
bihar chunav 2025
'सीक्रेट मीटिंग' बनी गले की फांस!झारखंड मंत्री संजय यादव के खिलाफ MCC का केस दर्ज
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025 Live: पहले चरण के लिए मैदान में उतरे CM नीतीश और तेजस्वी यादव, आज करेंगे ताबड़तोड़ जनसभाएं