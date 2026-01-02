बिहार को लेकर नेताओं के बिगड़े बोल, उत्तराखंड के बीजेपी नेता ने तो हद कर दी

Bihar News: कभी-कभी राजनीति में बयानों के बाण अक्सर मर्यादा की सीमा लांघ जाते हैं. मगर, नेताओं के निशाने पर बिहार और बिहारी अस्मिता लगातार बनी हुई है. इसमें सबसे ज्यादा कांग्रेस नेताओं का नाम आगे था. यहां तक की कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बिहार का अपमान किया, लेकिन अब एक बीजेपी नेता ने भी बिहार के लिए शब्दों की सीमा लांघ दिया. तेलंगाना के मुख्यमंत्री से लेकर उत्तराखंड के एक बीजेपी गिरधारी लाल साहू ने अपने बयान से गंध फैला चुके हैं!

गिरधारी लाल साहू का शर्मनाक बयान

सबसे ताजा और चौंकाने वाला मामला उत्तराखंड से सामने आया है. बीजेपी नेता गिरधारी लाल साहू का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक युवा कार्यकर्ता से मजाक के लहजे में कहते दिख रहे हैं कि बिहार में 20-25 हजार रुपए में लड़कियां मिल जाती हैं. गिरधारी लाल साहू अपने सामने बैठे एक युवा कार्यकर्ता से उसकी उम्र पूछते हैं और कहते हैं कि नवीन, तुम्हारी उम्र कितनी है बेटा? तुम अभी भी जवान हो. तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है. तो क्या बुढ़ापे में शादी करोगे? अब तक तो तुम्हारे तीन चार बच्चे हो गए होते. हम तुम्हारे लिए बिहार से लड़की ले आते. बिहार में 20 25 हजार में मिल जाती है. मेरे साथ आओ, तुम्हारी शादी करवा देते हैं.

मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का विवादित बयान

साल 2023, महीना दिसंबर में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी बिहार को लेकर विवादित बयान दिया था. जिसमें उन्होंने पूर्व सीएम केसीआर पर हमला करते हुए उनके बिहारी जीन का जिक्र किया था. रेवंत रेड्डी ने अपने डीएनए को तेलंगाना का और केसीआर के डीएनए को बिहार का बताया था.

मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान

बिहार का अपमान करने में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे किसी मामले में पीछे नहीं नजर आए. उन्होंने बिहार में ही बिहार का अपमान किया था. जब सासाराम में एक रैली में पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि मोदी जी ने मुजरा शब्द का इस्तेमाल कर बिहार का अपमान किया है... इसका मतलब है कि बिहार में मुजरा होता है. खड़गे ने यह विवादित बयान 26 मई 2024 को दिया था. इतना ही नहीं उन्होंने एक बार बिहार को छोटा मोटा राज्य कहकर संबोधित किया था.

चरणजीत सिंह चन्नी

साल 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी की मौजूदगी में चरणजीत सिंह चन्नी ने बिहार को लेकर बयान दिया था. उन्होंने मंच से कहा था कि हमारे यहां राज करना चाह रहे यूपी-बिहार के भइयों को पंजाब में न घुसने देना है.

सुखविंदर सिंह सुक्खू

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी बिहारियों पर विवादित बयान दे चुके हैं. उन्होंने प्रदेश में भारी बारिश से हुए नुकसान के लिए बिहार के निर्माण मजदूरों को जिम्मेदार ठहराया था. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कहा था कि शिमला में बिहारी मजदूरों ने फ्लोर पर फ्लोर बनाकर नुकसान पहुंचाया.

सुखपाल सिंह खैरा

कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैरा ने भी बिहार को लेकर विवादित बयान दिया था. 18 मई, 2024 को उन्होंने कहा था कि पंजाब में बिहार और उत्तर प्रदेश से आने वाले प्रवासियों के लिए हिमाचल प्रदेश की तरह कानून बनाया जाना चाहिए. सुखपाल सिंह खैरा ने कहा था कि इस कानून से उन्हें (बिहारी) कुछ अधिकारों से वंचित किया जा सकें.

दयानिधि मारन और उदयनिधि स्टालिन

साल 2023 में दयानिधि मारन और उदयनिधि स्टालिन ने बिहारियों के लिए आपत्तिजनक कमेंट किया था. तब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें दयानिधि मारन कहते हुए दिखाई दिए थे कि बिहार के हिंदी भाषी लोग तमिलनाडु में घर बनाते हैं और टायलेट साफ करते हैं.