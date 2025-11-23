'हमेशा भड़काऊ बयान देते हैं, यह लोग जिन्ना के समर्थक हैं', मौलाना मदनी के बयान पर भड़के गिरिराज सिंह

Bihar News: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मौलाना मदनी के दिए गए बयान 'विदेश में मुसलमान को इज्जत मिलता है, भारत में नहीं'. इस पर गिरिराज सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि मदनी साहब शुरू से ही विद्रोह के मूड में रहते हैं. वे हमेशा भड़काऊ बयान देते हैं. ऐसा लगता है कि ये लोग जिन्ना के समर्थक हैं. अब्दुल कलाम और जाकिर हुसैन जैसे लोग हमारे आदर्श हैं. ऐसी भाषा बोलना मदनी साहब को शोभा नहीं देता है. भड़काऊ भाषण देने वालों को यह देश कभी स्वीकार नहीं करेगा.

टीएमसी विधायक के बाबरी मस्जिद बनाने की बात कहने पर गिरिराज सिंह ने कहा कि यह बंगाल के विधायक ममता बनर्जी के प्रिय हैं. भारत के मुसलमान का डीएनए एक है, जो हमारा है वह उनका है. सबके पूर्वज सबके आराध्य श्री राम और कृष्णा है. ममता बनर्जी के छत्रछाया में बाबरी मस्जिद बनाने की बात करते हैं, ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है. बांग्लादेश को बंगाल की सरकार नहीं, भारत के नागरिक के दिए बंगाल में अगर बाबरी मस्जिद की बात हुई तो बंगाल के हिंदू इसका विरोध करेंगे.

हेमंत विश्व शर्मा के दिए गए बयान 'मुसलमान एक साथ जुड़कर वोट देते हैं, इसलिए राजनीतिक प्रभाव बढ़ रहा है. इस बयान पर गिरिराज सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हेमंत विश्व शर्मा ने सही कहा है अब समय आ गया है देश के भारतवंशियों को भी अब एक होना पड़ेगा.

इनपुट: सुन्दरम

