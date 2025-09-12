AI वीडियो पर सियासी बवाल, गिरिराज सिंह बोले- राहुल गांधी को भुगतने होंगे परिणाम
AI वीडियो पर सियासी बवाल, गिरिराज सिंह बोले- राहुल गांधी को भुगतने होंगे परिणाम

Bihar Politics: बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार कांग्रेस द्वारा शेयर किए गए AI वीडियो को लेकर राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने वीडियो को प्रधानमंत्री और देश की माताओं का अपमान बताया और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की. साथ ही लालू यादव पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि बिहार को गड्ढे में डालने वाले नेताओं का दौर समाप्त होगा.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Sep 12, 2025, 02:01 PM IST

Bihar Poltics: बिहार कांग्रेस के AI वीडियो को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार कांग्रेस के AI वीडियो को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर हमला बोला. उन्होंने इस मामले में कार्रवाई की मांग भी की. बिहार कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी को लेकर एक AI वीडियो शेयर किया है. भाजपा ने इस वीडियो पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे महिलाओं और गरीबों का अपमान करार दिया है.

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शुक्रवार को मीडिया से बातचीत में कहा, मैं तो इतना ही कहूंगा कि राहुल गांधी बहुत नीचे गिर गए हैं. जैसे उन्हें अपनी मां का ख्याल नहीं है, वैसे ही वह किसी और की मां का सम्मान कैसे कर सकते हैं? प्रधानमंत्री के खिलाफ AI वीडियो बनाने के मामले में उन पर कार्रवाई होनी चाहिए. इस तरह के लोगों को सामाजिक और कानूनी रूप से सजा मिलनी चाहिए. पहले उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और अब उनके खिलाफ AI वीडियो बना रहे हैं. क्या वह इस वीडियो के जरिए यह बताना चाहते हैं कि वह फ्रॉड और दुराचारी हैं? मैं इसे दुर्भाग्यपूर्ण रवैया मानता हूं और इसके परिणाम वह जरूर भुगतेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू यादव को भी आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा, लालू प्रसाद यादव के मन की मुराद पूरी होने वाली नहीं है. जिस तरह से धृतराष्ट्र की मुराद पूरी नहीं हुई, उसी तरह से लालू यादव के अरमान भी आंसूओं में बह जाएंगे. उन्होंने बिहार को गड्ढे में डाला है, जबकि पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने बिहार को सजाया है.

इससे पहले, भाजपा विधायक राम कदम ने कहा, हम सभी के लिए माता-पिता आदर्श स्वरूप हैं. वहीं, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से जुड़े AI वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. शायद विपक्ष और कांग्रेस में ऐसे संस्कार नहीं हैं, लेकिन हमारे पास हैं. मुझे लगता है कि इस पर आरोप-प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए. सामान्य नागरिक की तरह अगर प्रधानमंत्री की मां लाइन में खड़ी होती हैं तो यह गौरवपूर्ण बात है. मैं इतना ही कहूंगा कि यह वीडियो देश की सभी माताओं का अपमान है.
इनपुट: आईएएनएस

