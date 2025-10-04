'बिहार में अब भूरा बाल साफ करने की राजनीति नहीं चलेगी', गिरिराज सिंह ने लालू यादव पर साधा निशाना

Bihar Chunav 2025: बेगूसराय के बीजेपी सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर लालू यादव और समाजवादी पार्टी के नेताओं पर तीखा हमला बोला है. गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार में अब भूरा बाल साफ करने की राजनीति नहीं चलेगी, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार और केंद्र में नरेंद्र मोदी, दोनों ही पिछड़े समाज से आते हैं और दोनों ही विकास को प्राथमिकता देते हैं.

गिरिराज सिंह ने लगाया आरोप

इस दौरान गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू यादव के शासनकाल में चरवाहा विद्यालय खोले गए, जबकि आज नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं. गिरिराज सिंह ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि लालू यादव ने सिर्फ अपने परिवार को बढ़ाया, नीतीश कुमार ने बिहार को आगे बढ़ाया. आरजेडी और लालू यादव समाज में विद्रोह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं.

'डबल इंजन की सरकार में राज्य बढ़ रहा आगे'

गिरिराज सिंह ने कहा कि आज बिहार विकास की गंगा बहा रहा है और डबल इंजन की सरकार में राज्य लगातार आगे बढ़ रहा है. सपा नेता को लेकर गिरिराज सिंह ने कहा कि उसे बरेली जाने से रोका गया है, क्योंकि अगर वो बरेली जाता, तो वहां दंगा फैलाने का काम करता. कुल मिलाकर गिरिराज सिंह ने साफ शब्दों में कह दिया है कि बिहार में जातीय राजनीति या विद्रोह फैलाने की कोई गुंजाइश नहीं है. लालू यादव हों या समाजवादी पार्टी के नेता, गिरिराज सिंह ने दोनों पर सीधे-सीधे निशाना साधा है.