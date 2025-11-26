Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3019427
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

'रस्सी जल जाता है मगर अइठन नहीं जाता', गिरिराज सिंह ने राबड़ी देवी के आवास खाली नहीं करने पर साधा निशाना

Giriraj Singh on Rabri Devi Awas: गिरिराज सिंह ने राबड़ी देवी पर निशाना साधते हुए कहा कि रस्सी जल जाता है मगर अइठन नहीं जाता. साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 26, 2025, 08:19 PM IST

Trending Photos

गिरिराज सिंह ने राबड़ी देवी के आवास खाली नहीं करने पर साधा निशाना
गिरिराज सिंह ने राबड़ी देवी के आवास खाली नहीं करने पर साधा निशाना

Giriraj Singh on Rabri Devi Awas: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरजेडी के दिए गए बयान 'राबड़ी देवी आवास नहीं खाली करेंगी'. इसपर उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि रस्सी जल जाता है मगर अइठन नहीं जाता है. बांग्ला किसी व्यक्ति को मिलता है, क्या पद को यह संवैधानिक व्यवस्था के तहत चीज दी जाती है, इस पर जिद करना उचित नहीं है. 

यह भी पढ़ें: 'कुछ लोग समझ रहे हैं कि राबड़ी देवी बंगला के लिए गिड़गिड़ाएंगी, पर ऐसा नहीं होगा'

ममता बनर्जी के देश हिलाने की बात कहने पर गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी का यह बयान क्या कहता है, ममता बनर्जी आतंकवादी बन जाएंगी. देश हिलाने का मतलब क्या है. बंगाल में SIR लागू होगा वोटर शुद्धिकरण का काम बंगाल में होगा. ममता बनर्जी अगर फेडरल स्ट्रक्चर की हेड है तो अगर ममता बनर्जी ने बंगाल को बांग्लादेश बना दिया है. यह मान लिया है तो पागलपन का कोई जवाब नहीं है. 

Add Zee News as a Preferred Source

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के दिए गए बयान 'सरकार जो डिटेंशन सेंटर बना रही है सरकार को 2027 में जनता इस डिटेंशन सेंटर में डाल देगी'. उनके इस बयान पर गिरिराज सिंह ने कहा कि कसाई के श्राप से गाय नहीं मरती है. बंगाल में CAA लागू करने की बात पर गिरिराज सिंह ने कहा CAA लागू बंगाल में होगा बंगाल में जरूर CAA लागू होगा. टीएमसी विधायक द्वारा बार-बार दिए गए बयान बाबरी मस्जिद बनाने पर गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी देश में हिंदू मुस्लिम करेंगे बंगाल में बंगाल का हिंदू यह कभी नहीं होने देगा.

रिपोर्ट: सुंदरम कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Giriraj SinghRabri Devi

Trending news

nasha mukti diwas
मुख्यमंत्री के फैसले को महिलाओं की ताकत ने बनाया, नशा मुक्ति दिवस पर जागरूकता अभियान
patna news
Patna News: पिंक बसों की ड्राइविंग सीट पर अब बैठेंगी महिलाएं, जानें योग्यता
bettiah
Bettiah: बेतिया पुलिस ने 12 किलो चरस के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार
Bihar election
बिहार चुनाव में हार के बाद RJD करेगी समीक्षा बैठक, कई मुद्दों पर होगी चर्चा
Bihar Crime News
सिर्फ पत्नी से सवाल पूछने की मिली 4 महीने की सजा, वह प्रेमी संग दिल्ली में मिली
Constitution Day
Jehanabad: संविधान बचाने की हुंकार, श्रमिक और किसान मोर्चे ने निकाली संयुक्त रैली
10 Circular Road
बिहार की राजनीति का तमिलनाडुकरण: राबड़ी देवी का आवास नहीं बदला जा रहा, राजद को...
bihar police recruitment
Bihar: सिपाही भर्ती का फिजिकल टेस्ट अगले महीने, जानें कम समय में कैसे करें तैयारी
Jharkhand Assembly Winter Session
Jharkhand Assembly winter session: सत्ता पक्ष बनाम विपक्ष, कौन पड़ेगा किस पर भारी?
Bihar Assembly Session
Bihar: एक से पांच दिसंबर तक चलेगा बिहार विधानसभा सत्र, कब होगा अध्यक्ष का चुनाव?