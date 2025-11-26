'रस्सी जल जाता है मगर अइठन नहीं जाता', गिरिराज सिंह ने राबड़ी देवी के आवास खाली नहीं करने पर साधा निशाना

Giriraj Singh on Rabri Devi Awas: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरजेडी के दिए गए बयान 'राबड़ी देवी आवास नहीं खाली करेंगी'. इसपर उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि रस्सी जल जाता है मगर अइठन नहीं जाता है. बांग्ला किसी व्यक्ति को मिलता है, क्या पद को यह संवैधानिक व्यवस्था के तहत चीज दी जाती है, इस पर जिद करना उचित नहीं है.

ममता बनर्जी के देश हिलाने की बात कहने पर गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी का यह बयान क्या कहता है, ममता बनर्जी आतंकवादी बन जाएंगी. देश हिलाने का मतलब क्या है. बंगाल में SIR लागू होगा वोटर शुद्धिकरण का काम बंगाल में होगा. ममता बनर्जी अगर फेडरल स्ट्रक्चर की हेड है तो अगर ममता बनर्जी ने बंगाल को बांग्लादेश बना दिया है. यह मान लिया है तो पागलपन का कोई जवाब नहीं है.

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के दिए गए बयान 'सरकार जो डिटेंशन सेंटर बना रही है सरकार को 2027 में जनता इस डिटेंशन सेंटर में डाल देगी'. उनके इस बयान पर गिरिराज सिंह ने कहा कि कसाई के श्राप से गाय नहीं मरती है. बंगाल में CAA लागू करने की बात पर गिरिराज सिंह ने कहा CAA लागू बंगाल में होगा बंगाल में जरूर CAA लागू होगा. टीएमसी विधायक द्वारा बार-बार दिए गए बयान बाबरी मस्जिद बनाने पर गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी देश में हिंदू मुस्लिम करेंगे बंगाल में बंगाल का हिंदू यह कभी नहीं होने देगा.

रिपोर्ट: सुंदरम कुमार

