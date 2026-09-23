Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /Bihar-jharkhand politics
  • /जमुई के बाद पटना में कोचिंग जा रही छात्रा से बदसलूकी, मुजफ्फरपुर में शोहदे ने महिला पुलिस अभ्यर्थी पर किया जानलेवा हमला

जमुई के बाद पटना में कोचिंग जा रही छात्रा से बदसलूकी, मुजफ्फरपुर में शोहदे ने महिला पुलिस अभ्यर्थी पर किया जानलेवा हमला

जमुई में छात्रा से छेड़खानी का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि अब राजधानी पटना और मुजफ्फरपुर से भी ऐसी ही घटनाएं सामने आई है. एक के बाद एक करके लड़कियों के साथ हो रही ऐसी घटनाएं से प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं.

Written ByK Raj Mishra
Published: Sep 23, 2026, 07:56 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 07:56 AM IST
जमुई के बाद पटना में कोचिंग जा रही छात्रा से बदसलूकी, मुजफ्फरपुर में शोहदे ने महिला पुलिस अभ्यर्थी पर किया जानलेवा हमला
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)

About the Author

K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पटना में पुलिस-IT की संयुक्त रेड, 30 लाख कैश के साथ 3 लोग हिरासत में
2
3
4
5