/जमुई के बाद पटना में कोचिंग जा रही छात्रा से बदसलूकी, मुजफ्फरपुर में शोहदे ने महिला पुलिस अभ्यर्थी पर किया जानलेवा हमला

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जमुई में छात्रा से छेड़खानी करने वाले सारे दरिंदों को पुलिस अभी तक पकड़ भी नहीं पाई है कि अब ऐसा ही एक मामला राजधानी पटना से सामने आया है. यहां एक शोहदे ने कक्षा 9 में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा को रास्ते में रोककर उसके साथ मारपीट की. बताया जा रहा है कि आरोपी ने फोन पर बात नहीं करने पर छात्रा से बदसलूकी की. घटना फुलवारी शरीफ के गौरीचक थाना क्षेत्र की बताई जा रही है. पीड़िता के परिजनों ने गौरीचक थाने में साथ में पढ़ने वाले दो लड़कों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है.
पुलिस में दर्ज कराया गया मामला
छात्रा का आरोप है कि उसकी कोचिंग में पढ़ने वाला एक लड़का उसे काफी परेशान कर रहा था. आरोपी उस पर फोन से बात करने का दबाव बना रहा था. छात्रा ने जब ऐसा नहीं किया तो उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर रास्ते में लड़की को रोका और उसके साथ मारपीट की. घटना के बाद डरी-सहमी छात्रा घर पहुंची और अपने परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी. इसके बाद परिजन छात्रा को लेकर गौरीचक थाना पहुंचे और पुलिस को लिखित आवेदन दिया. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है.
मुजफ्फरपुर में भी छात्रा से बदसलूकी
इस मामले की जानकारी मिलते ही डीएसपी सदर-2 रंजन कुमार ने थाना प्रभारी को तत्काल जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिए हैं. इस मामले को लेकर डीएसपी ने बताया कि पीड़िता और आरोपित दोनों नाबालिग हैं. पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है. इसी तरह का एक मामला मुजफ्फरपुर से भी सामने आया है. यहां छेड़खानी का विरोध करने पर शोहदे ने सिपाही भर्ती की तैयारी कर रही छात्रा पर चाकू से जानलेवा हमला किया है.
शोहदे ने लड़की पर चाकू से हमला
पीड़िता ने मोतीपुर थाने में रवि कुमार नामक युवक के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. पीड़िता ने बताया कि वह बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती की तैयारी कर रही है. मंगलवार (22 सितंबर) को वह मैदान में दौड़ लगाकर लौट रही थी, तभी आरोपी ने उसके साथ छेड़खानी की. विरोध करने पर दुष्कर्म की धमकी देते हुए मारपीट और गाली-गलौच की. बाद में घर आकर चाकू से जानलेवा हमला किया.