Bihar Politics: '70 सालों का हिसाब दो, सिर्फ लालटेन नहीं चलेगी', तेजस्वी के आरोपों पर भाजपा का जवाब

Bihar Politics: राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार देर रात पूर्णिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (जीएमसीएच) का औचक निरीक्षण किया और स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला. इस पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पलटवार किया.

उन्‍होंने कहा कि जिन्होंने आजादी के बाद से 70 सालों तक बिहार में कोई बुनियादी ढांचा नहीं बनाया, वे अब दूसरों पर आरोप लगाकर सारा दोष मढ़ रहे हैं. बिहार की जनता समझती है कि अब तक आपने कुछ नहीं दिया, न पक्की सड़कें, न बिजली, सिर्फ लालटेन. न रेलवे, न हवाई अड्डे, न कोई समुचित व्यवस्था. अपने समय में मेडिकल कॉलेज बनवाया था क्‍या. जब मेडिकल कॉलेज बनेगा, तभी तो डॉक्‍टर आएंगे. नर्सिंग कॉलेज बनने के बाद नर्स बनेंगी. यह सब बातें जिसके पास विवेक नहीं है, वह भी समझता है. पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है, इसके बाद ही फैकल्‍टी और स्‍टॉफ मिलता है. बिहार बहुत आगे बढ़ चुका है.

एनडीए कार्यकर्ता सम्‍मेलन का आयोजन कर रही है. एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का अंतिम चरण चल रहा है, जिसमें अब तक 141 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया गया है. रविवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया. इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्‍यक्ष दिलीप जायसवाल और बिहार जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

बिहार जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन के आखिरी चरण का कार्यक्रम होना है. अभी तक 141 विधानसभा कवर हो चुकी हैं और चौथे चरण के खत्म होने तक 154 विधानसभा कवर हो जाएंगी. एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में काफी उत्साह है. नेता से लेकर कार्यकर्ता तक उत्साहित हैं. एनडीए का नारा है, 2025 से 30 फिर से नीतीश 225. इसे पूरा करने के लिए सभी लोग लगे हैं.

ये भी पढे़ं: आदिवासी समाज ने पेसा को बताया अधिकार का हथियार, शीघ्र लागू करने की मांग

उन्‍होंने कहा कि एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन जैसे आयोजित हुआ, उसी समय एनडीए में चट्टानी एकता दिखाई पड़ी. उसके बाद ही तय किया गया था कि हर विधानसभा और जिले में ऐसे सम्मेलन होंगे. एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन जहां-जहां हुए, वहां लोगों की भारी भीड़ आई. हैरान करने वाली बात है कि इसमें महिलाएं आधी से ज्‍यादा संख्या में पहुंच रही हैं, जो दिखाता है कि एनडीए के प्रति महिलाओं का कितना रुझान है.

इनपुट:आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!