'विदेश में जाकर देश को बदनाम करने का अपराध', शिवराज सिंह ने राहुल गांधी पर कसा तंज

Bihar Politics: बिहार की राजधानी पटना में लगातार हो रही बारिश के बीच शनिवार को पटना पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बिहार में विकास भी बरस रहा है और सौगातें भी बरस रही हैं. पटना में एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बिहार में बदरा भी बरस रहा है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो बिहार को सौगातें दी हैं, वे अद्भुत और अभूतपूर्व हैं.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य सरकार ने विकास की ऐसी गंगा बहाई है, जो पूरी दुनिया में एक मिसाल है. आज बिहार में मखाना महोत्सव की भी शुरुआत हो रही है. यह सिर्फ उत्सव नहीं है. मखाना महोत्सव बिहार में निवेश और रोजगार के लिए एक नया अवसर है.

बिहार में मखाना बोर्ड के गठन की चर्चा करते हुए कहा कि मखाना बोर्ड का गठन हो चुका है. उनके लिए प्रधानमंत्री ने 400 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया है. मखाना का उत्पादन बढ़ाना है और मखाना उत्पादन में लागत घटानी है. हम ऐसे बीज बना रहे हैं, जिससे कम गहरे पानी में भी मखाना की खेती की जा सके. मखाना निकालना हो तो पानी में डूबना न पड़े. मशीनी उपयोग की व्यवस्था की भी कोशिश की जा रही है.

मखाने की मार्केटिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और निर्यात सबकी व्यवस्था का इसमें प्रावधान है. लेकिन केवल मखाना ही नहीं है. बिहार में आज जो हो रहा है, वह लोग देख रहे हैं. कृषि मंत्री चौहान ने कहा कि बिहार में युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों का सशक्तीकरण हो रहा है. यह सब देखकर विपक्ष परिवारवाद और कुर्सीवाद में उलझ गया है. किडनी देने वाली बेटी का भी तिरस्कार हो रहा है. यहां महाभारत मचा हुआ है.

उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि बिहार में इस बार फिर रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से एनडीए की सरकार बनने जा रही है. उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनकी कुंठा देश में नहीं, विदेशों में निकल रही है. वे विदेश में जाकर देश को बदनाम करने का पाप और अपराध कर रहे हैं. जो देश को दुनिया में बदनाम करते हैं, उन्हें जनता स्वीकार नहीं करती.

इनपुट: आईएएनएस

