ढिंका चिका ढिंका चिका गाने पर थिरकना, तेजस एक्सप्रेस में अंडरवियर पहनकर घूमना, विवादों वाले गोपाल मंडल अब धरने पर बैठे

गोपाल मंडल... ये किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. बिहार के सभी 243 विधायकों में से पिछले कुछ साल से अगर कोई सबसे अधिक चर्चा में रहा है तो वो हैं गोपाल मंडल. गोपाल मंडल अपने काम से ज्यादा विवादों में चर्चा में रहते हैं. सबसे पहले तो इनका अंडरवियर कांड चर्चा में आया था, जब तेजस एक्सप्रेस में वे अंडरवियर पहनकर पूरी बोगी में घूमते नजर आए थे. फिर ढिंका चिका ढिंका चिका... गाने पर ये खुद को थिरकने से नहीं रोक पाए थे और किसी ने इन्हें रोका तो वे तमाचा जड़ दिया था. गोपाल मंडल के वीडियो सोशल मीडिया में आए दिन वायरल होते रहते हैं. अब शायद इनको अपने टिकट की चिंता सता रही है तो वे मंगलवार सुबह पटना स्थित मुख्यमंत्री निवास पर पहुंच गए और गमछा बिछाकर धरने पर बैठ गए हैं. मंडल का कहना है कि पिछले कई माह से मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नहीं मिल पा रहा हूं. आज अगर उनसे मुलाकात नहीं हुई तो मैं बैरिकेडिंग तोड़कर उनसे मिलने जाउंगा.

गोपाल मंडल का तेजस एक्सप्रेस में अंडरवियर पहनकर घूमने का वीडियो पूरे देश भर में वायरल हुआ था. उसके बाद अपने बेटे आशीष मंडल के रेस्टोरेंट में हुई डांडिया नाइट में वे ढिंका चिका ढिंका चिका गाने पर कमर हिलाने से खुद को नहीं रोक पाए थे. स्टेज पर वे अपना कुर्ता उठाकर डांस करने लगे थे कि एक समर्थक ने उन्हें रोकने की कोशिश की. इस पर विधायक गोपाल मंडल गुस्सा हो गए और उसे जोर का थप्पड़ रसीद कर दिया. इस पर उनके समर्थक भी हैरान रह गए थे.

इसके अलावा, कुछ समय पहले होली मिलन समारोह में गोपाल मंडील भोजपुरी गाने पर एक डांसर के साथ भी ठुमके लगाते नजर आए थे. वायरल हुए वीडियो में वे डांसर की गाल पर नोट चिपकाते देखते गए थे. साथ ही मंच से नीचे आने पर उन्होंने एक महिला कार्यकर्ता के साथ भी डांस किया था. गोपाल मंडल का एक बार बाला के साथ भी डांस का वीडियो वायरल हुआ था.

पटना से दिल्ली जाने वाली तेजस एक्सप्रेस में अंडरवियर पहनकर घूमने के वीडियो ने उनको चर्चित विधायक बना दिया था. हालांकि इस पर उन्होंने बाद में सफाई दी थी कि पेट खराब होने की वजह से जल्दी में वे अंडरवियर पहनकर ही बाथरूम चले गए थे. इस मामले में उन पर केस भी दर्ज हुआ था.