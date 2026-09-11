/अपने ही गठबंधन के दलों को तोड़कर तेजस्वी यादव ने थमा दिया इन नेताओं को एमएलसी चुनाव का टिकट
अपने ही गठबंधन के दलों को तोड़कर तेजस्वी यादव ने थमा दिया इन नेताओं को एमएलसी चुनाव का टिकट
राजद ने बिहार विधान परिषद (MLC) चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया. पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम तय करते हुए विरोधी दलों में बड़ी सेंधमारी की है. डॉ. रश्मि, दिलीप कुमार और जयराम यादव ने राजद का दामन थाम लिया. राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने पार्टी ने पार्टी में इन नए नेताओं को सदस्यता दिलाई. इसके तुरंत बाद ही राजद ने अपने MLC उमीदवारों की सूची जारी कर दिया और तीनों को टिकट दे दिया.
शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.