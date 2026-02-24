Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3121419
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

बिहार विधान परिषद: पक्ष-विपक्ष का सुर एक, विधायकों और पार्षदों के लिए कैशलेस इलाज की उठी मांग

Bihar Vidhan Parishad: बिहार विधान परिषद में माननीय सदस्यों के इलाज के खर्च की प्रतिपूर्ति में होने वाली देरी और कटौती का मुद्दा गरमाया हुआ है. पक्ष हो या विपक्ष सभी दलों के सदस्यों ने एकजुट होकर सरकार से कैशलेस इलाज की सुविधा जल्द से जल्द लागू करने की मांग की है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 24, 2026, 07:39 PM IST

Trending Photos

बिहार विधान परिषद: पक्ष-विपक्ष एक सुर में, विधायकों और पार्षदों के लिए कैशलेस इलाज की उठी मांग (File Photo)
बिहार विधान परिषद: पक्ष-विपक्ष एक सुर में, विधायकों और पार्षदों के लिए कैशलेस इलाज की उठी मांग (File Photo)

Cashless Medical Facility: बिहार विधान परिषद में माननीय के इलाज के लिए दिए दिए जाने वाले पैसे ट्रीटमेंट हो जाने के कई महीने बाद मिलते हैं, जिसको लेकर मामला सदन में उठा. सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों का सुर इस मामले में एक नजर आया. कांग्रेस के एमएलसी समीर सिंह ने कहा कि कैशलेस से सुविधा बढ़ेगी और समय पर लोग इलाज करा सकेंगे, पैसे की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी. इसलिए स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन दिया है, ऐसे एक साल पहले भी आश्वासन दिए थे. एक महीने में हो जाएगा, लेकिन एक साल के बाद भी अभी नहीं हुआ है. इसलिए सदस्य उत्तेजित थे कि भाई, जो आश्वासन आप दिए थे, अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ? इन्होंने फिर आश्वासन दिया है कि इस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं और वित्त विभाग वगैरह से भी संपर्क करना पड़ेगा. वह सब कर लेते हैं, फिर नियम के तहत होगा.

बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने कहा कि कैशलेस इसलिए जरूरी है, क्योंकि इंश्योरेंस की तरह मान लेते हैं. वहीं, अगर हमको दिल्ली में इलाज कराना है, तो पहले हम कर्जा-पैसा लेंगे तब न दिल्ली में इलाज कराएंगे? बाद में रीइम्बर्स होगा. कैशलेस रहेगा तो हम कहीं भी जाएंगे, हमको जितना पेमेंट करना है, कैशलेस पेमेंट हो जाएगा. जब आप इंश्योर्ड कर ही रहे हैं, मान ही रहे हैं, तो कैशलेस... पूरे दुनिया में कैशलेस चल रहा है, सब चीज आप ऑनलाइन कर रहे हैं, तो इसको कैशलेस करने में क्या कठिनाई है?

जदयू के एमएलसी भीष्म सहनी ने कहा कि परेशानी यह होती है कि जो माननीय सदस्य हैं, वह इलाज कराने जाते हैं तो पहले पेमेंट करते हैं और पेमेंट के बाद उनका इलाज होता है और जब आते हैं यहां प्रतिपूर्ति करने के लिए बिल लगाते हैं, उसमें भी कटौती कर दी जाती है. अगर तीन लाख का उनका खर्च हुआ, तो यहां से दो लाख ही पास होता है. इसलिए कैशलेस किया जाना अनिवार्य है.

Add Zee News as a Preferred Source

राजद एमएलसी सुनील सिंह सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि बिल्कुल सच्चाई है. हम लोगों को अच्छी तरह याद है कि उन्होंने सदन में भी और सभापति के कक्ष में भी कहा था कि हम सात दिनों के अंदर विधानमंडल के सभी सदस्यों के लिए, पूर्व सदस्यों के लिए, हम मेडिकल की कैशलेस सुविधा कर देंगी.

सुनील सिंह ने कहा कि यही बात आज सदन में उठी. आपने देखा होगा कि बिहार विधानसभा में भी यह मामला उठा था. तो देखिए, सभी लोगों का यह बिल्कुल वाजिब मांग है. क्या है कि जितने भी सदस्य हैं, सभी की आर्थिक स्थिति एक तरह नहीं है. कुछ लोग अमीर भी हैं, कुछ लोग उतना अपेक्षित अमीर नहीं हैं, कुछ लोग गरीब भी हैं. उन्होंने कहा कि तो देखिए, अगर किसी को इलाज के लिए 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख किसी कारणवश भुगतान करना पड़ता है और उसके भुगतान करने के बाद यहां प्रतिपूर्ति में अगर दो-चार महीना का देरी हो जाता है- जो व्यक्ति किसी से कर्ज ले लेता है, तो भाई उसको तो मुसीबत होता है, इसमें दो राय नहीं है.

राजद एमएलसी ने कहा कि यही बात हम लोगों ने सदन में उठाया कि भाई यह वाजिब समस्या है. उतना ही नहीं, अगर आपका रियल खर्च अगर 3 लाख, 4 लाख जो भी हो हॉस्पिटल का, बड़े-बड़े प्रतिष्ठित हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, तो उसको ये लोग काट-छांट करके हमारे परिधि में नहीं आता है, यह मेरे मापदंड में नहीं आता है. राजद एमएलसी सुनील सिंह ने आगे कि करते कराते धोती फाड़कर ये लोग रुमाल कर देते हैं.

यह भी पढ़ें: घर बैठे animalbihar.scms.in पर करें आवेदन, इन 3 आसान स्टेप्स में मिलेगी सब्सिडी

TAGS

Bihar politicsMLC Health IssueMedical insurance

Trending news

Bihar politics
बिहार विधान परिषद: पक्ष-विपक्ष का सुर एक, माननीयों के लिए कैशलेस इलाज की उठी मांग
Bhagalpur Road Accident
भागलपुर में भीषण सड़क हादसा: NH-31 पर बस ने पिकअप और ई-रिक्शा को रौंदा, 4 की मौत
Homeopathic medicine
होम्योपैथिक दवा से बन रही थी नकली अंग्रेजी शराब, 9.375 लीटर बरामद, 3 गिरफ्तार
Jharkhand news
एक यूनिट खून, तीन जिंदगियां! पाकुड़ के डीसी ने 24वीं बार रक्तदान कर दिखाई नई दिशा
Bihar Government Subsidy Scheme
घर बैठे animalbihar.scms.in पर करें आवेदन, इन 3 आसान स्टेप्स में मिलेगी सब्सिडी
Darbhanga Forbesganj Demu Train
ट्रेन को पलटाने की कोशिश: पटरी पर बिछाया गया था गाटर, इमरजेंसी ब्रेक से टला हादसा
Bihar News
शराबबंदी की खुली पोल: वैशाली में थाने से 3 KM दूर चल रही थी शराब की फैक्ट्रियां
patna news
पटना में बच्चा चोरी पर प्रशासन अलर्ट, आंगनबाड़ी केंद्रों पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश
Sanjay Kumar Jha
जर्मनी के साथ दोस्ती बढ़ाएंगे संजय कुमार झा, ओम बिरला ने सौंपी ग्रुप नंबर 3 की कमान
BJP
भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का भव्य स्वागत, सम्राट चौधरी ने फूलों की माला पहनाई