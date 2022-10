SC-ST आरक्षण बढ़ाने के अध्यादेश को सरकार की मंजूरी, यहां फंस सकता है पेंच

पटना: Reservation for SC/ST: कर्नाटक सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण बढ़ाने के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है. इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने ट्वीट कर दी. उन्होंने लिखा, 'आज मेरे मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के मेरे भाइयों और बहनों के लिए आरक्षण बढ़ाने संबंधी अध्यादेश को मंजूरी देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है.'

बसवराज बोम्मई ने अगले ट्वीट में लिखा, 'अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत से 17 फीसदी और अनुसूचित जनजाति के लिए 3% से 7% तक आरक्षण बढ़ाया गया है. यह ऐतिहासिक निर्णय उनके जीवन में प्रकाश और चमक लाएगा और शिक्षा और रोजगार में पर्याप्त अवसर प्रदान करके उनका उत्थान करेगा.'

