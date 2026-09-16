'जनता की कमाई लूटना चाहती है सरकार', UPI चार्ज और UCC विवाद पर भाई वीरेंद्र का NDA सरकार पर हमला

Bhai Virendra: यूपीआई चार्ज पर राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार जनता की जेब खाली करने और देश को कंगाल बनाने का काम कर रही है. भाई वीरेंद्र ने कहा कि ये एनडीए की सरकार जनता के मेहनत की कमाई को लूटना चाहती है. देश में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी है, अपराध पर लगाम नहीं लग रहा है और सरकार नए-नए तरीके से जनता पर बोझ डाल रही है. उन्होंने जेन जी और युवाओं से अपील करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि आप दल-भेद छोड़कर सड़क पर आएं. किसी नेता पर भरोसा मत कीजिए, देश को बचाना आपका कर्तव्य है. देश का भविष्य आप हैं. जब जेन जी और नौजवान सड़क पर आएंगे, तभी देश की तस्वीर बदलेगी.