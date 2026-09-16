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'जनता की कमाई लूटना चाहती है सरकार', UPI चार्ज और UCC विवाद पर भाई वीरेंद्र का NDA सरकार पर हमला

Bhai Virendra: यूपीआई चार्ज, यूसीसी और बाढ़ राहत को लेकर RJD विधायक भाई वीरेंद्र ने NDA सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और अपराध का मुद्दा उठाते हुए युवाओं से सड़क पर उतरने की अपील की.

Edited ByRupak Mishra
Published: Sep 16, 2026, 05:02 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 05:02 PM IST
'जनता की कमाई लूटना चाहती है सरकार', UPI चार्ज और UCC विवाद पर भाई वीरेंद्र का NDA सरकार पर हमला
Image Credit: भाई वीरेंद्र, राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और विधायक

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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