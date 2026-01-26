गणतंत्र दिवस पर फिर 'नदारद' तेजस्वी यादव: 2 साल पहले इसी दिन टूटी थी महागठबंधन की डोर, 2024 की यादें हुईं ताजा

Bihar Politics: देश आज यानी 26 जनवरी को अपना 77वां गणतंत्र दिवस सेलीब्रेट कर रहा है. पूरे देश में एक जश्न का माहौल है और जगह-जगह पर तिरंगा फहराया जा रहा है. बिहार में पटना के गांधी मैदान में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने झंडोत्तोलन किया. इसके बाद परेड शुरू हुई, जिसमें राज्यपाल को सलामी दी गई. ध्वजारोहण के बाद 21 टुकड़ियों की परेड और 12 विभागों की झांकी निकाली गई. बेस्ट प्रोफेशनल परेड का पुरस्कार STF को दिया गया. इस खास मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम समेत कई अन्य नेता मौजूद रहे. गणतंत्र दिवस के मौके पर राजद कार्यालय में तिरंगा फहराया गया, लेकिन यहां पार्टी के नए कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव नजर नहीं आए. ऐसा पहली बार नहीं है कि तेजस्वी इतने महत्वपूर्ण पर्व पर गायब रहे हों. इससे पहले वे साल 2024 में भी राज्यपाल की हाई टी पार्टी में शामिल नहीं हुए थे और इसी दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़ने का फैसला ले लिया था. राज्यपाल के इस कार्यक्रम में काफी हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला था.

दरअसल, 26 जनवरी 2024 की शाम को तत्कालीन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने लोकभवन (पहले राजभवन) में हाई टी कार्यक्रम का आयोजन करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत बिहार सरकार के अन्य मंत्रियों व अतिथियों को आमंत्रित किया था. सीएम नीतीश के बगल में तत्कालीन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की कुर्सी लगाई गई थी. मुख्यमंत्री बिल्कुल तय समय पर कार्यक्रम में पहुंच गए थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने इस कार्यक्रम से दूरी बनाई. वे लोकभवन नहीं पहुंचे और इस कारण से उनकी कुर्सी खाली थी. इस दौरान एक ऐसी तस्वीर सामने आई. कार्यक्रम के दौरान जेडीयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री अशोक चौधरी अचानक से मुख्यमंत्री के पास आए और तेजस्वी यादव की कुर्सी से उनके नाम की पर्ची उखाड़कर फेंक दी. इसके बाद वह उस कुर्सी पर बैठ गए थे.

समारोह संपन्न होने के बाद जब सीएम नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि जो नहीं आए उन्हें पूछिए. इसके बाद 28 जनवरी को मुख्यमंत्री ने महागठबंधन से नाता तोड़कर इस्तीफा दे दिया था और शाम होते-होते फिर से बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी. इस सरकार में भाजपा की ओर से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाया गया था. भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाने के बाद सीएम नीतीश ने कहा था कि पहले भी हम भाजपा के साथ थे, बीच में कहीं गए थे, अब फिर से साथ आ गए. अब सब दिन साथ रहेंगे.