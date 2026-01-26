Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3086776
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

गणतंत्र दिवस पर फिर 'नदारद' तेजस्वी यादव: 2 साल पहले इसी दिन टूटी थी महागठबंधन की डोर, 2024 की यादें हुईं ताजा

Bihar Politics: 26 जनवरी 2024 की शाम को ही महागठबंधन सरकार के गिरने के संकेत मिल गए थे. उस वक्त तेजस्वी यादव की कुर्सी पर आकर मंत्री अशोक चौधरी बैठ गए थे. इतना ही नहीं उन्होंने कुर्सी पर चिपकी तेजस्वी यादव के नाम की पर्ची भी उखाड़कर फेंक दी थी. 28 जनवरी को सीएम नीतीश ने इस्तीफा देकर तेजस्वी से डिप्टी सीएम की कुर्सी भी छीन ली थी.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Jan 26, 2026, 12:19 PM IST

Trending Photos

जब राज्यपाल की हाई टी पार्टी में हुआ था हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा (फाइल फोटो)
जब राज्यपाल की हाई टी पार्टी में हुआ था हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा (फाइल फोटो)

Bihar Politics: देश आज यानी 26 जनवरी को अपना 77वां गणतंत्र दिवस सेलीब्रेट कर रहा है. पूरे देश में एक जश्न का माहौल है और जगह-जगह पर तिरंगा फहराया जा रहा है. बिहार में पटना के गांधी मैदान में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने झंडोत्तोलन किया. इसके बाद परेड शुरू हुई, जिसमें राज्यपाल को सलामी दी गई. ध्वजारोहण के बाद 21 टुकड़ियों की परेड और 12 विभागों की झांकी निकाली गई. बेस्ट प्रोफेशनल परेड का पुरस्कार STF को दिया गया. इस खास मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम समेत कई अन्य नेता मौजूद रहे. गणतंत्र दिवस के मौके पर राजद कार्यालय में तिरंगा फहराया गया, लेकिन यहां पार्टी के नए कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव नजर नहीं आए. ऐसा पहली बार नहीं है कि तेजस्वी इतने महत्वपूर्ण पर्व पर गायब रहे हों. इससे पहले वे साल 2024 में भी राज्यपाल की हाई टी पार्टी में शामिल नहीं हुए थे और इसी दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़ने का फैसला ले लिया था. राज्यपाल के इस कार्यक्रम में काफी हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला था.

दरअसल, 26 जनवरी 2024 की शाम को तत्कालीन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने लोकभवन (पहले राजभवन) में हाई टी कार्यक्रम का आयोजन करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत बिहार सरकार के अन्य मंत्रियों व अतिथियों को आमंत्रित किया था. सीएम नीतीश के बगल में तत्कालीन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की कुर्सी लगाई गई थी. मुख्यमंत्री बिल्कुल तय समय पर कार्यक्रम में पहुंच गए थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने इस कार्यक्रम से दूरी बनाई. वे लोकभवन नहीं पहुंचे और इस कारण से उनकी कुर्सी खाली थी. इस दौरान एक ऐसी तस्वीर सामने आई. कार्यक्रम के दौरान जेडीयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री अशोक चौधरी अचानक से मुख्यमंत्री के पास आए और तेजस्वी यादव की कुर्सी से उनके नाम की पर्ची उखाड़कर फेंक दी. इसके बाद वह उस कुर्सी पर बैठ गए थे.  

ये भी पढ़ें- लालू यादव ने कैसे बनाई थी राजद? धीरे-धीरे दूसरी पीढ़ी के हाथों में जा रही पार्टी

Add Zee News as a Preferred Source

समारोह संपन्न होने के बाद जब सीएम नीतीश कुमार से तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि जो नहीं आए उन्हें पूछिए. इसके बाद 28 जनवरी को मुख्यमंत्री ने महागठबंधन से नाता तोड़कर इस्तीफा दे दिया था और शाम होते-होते फिर से बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी. इस सरकार में भाजपा की ओर से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाया गया था. भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाने के बाद सीएम नीतीश ने कहा था कि पहले भी हम भाजपा के साथ थे, बीच में कहीं गए थे, अब फिर से साथ आ गए. अब सब दिन साथ रहेंगे.

TAGS

Bihar politicsnitish kumarTejashwi Yadav

Trending news

Bihar politics
गणतंत्र दिवस पर फिर 'नदारद' तेजस्वी: 2 साल पहले इसी दिन टूटी थी महागठबंधन की डोर
republic day celebration
देशभक्ति के रंग में रंगा बेतिया: रमना मैदान में मंत्री मंगल पांडे ने फहराया तिरंगा
patna news
Patna News: मजदूरी कर लौटा था घर, सामान लेने निकला तो ट्रक ने छीनी जिंदगी
Dhanbad News
धनबाद में भाजपा का शक्ति प्रदर्शन: प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू का जोरदार स्वागत
Patna NEET Student Death Case
NEET छात्रा मौत मामलाः नाबालिग थी मृतका, पिता ने DGP को पत्र लिखकर रखे 8 प्वाइंट्स
Bettiah news
बेतिया राज के राजमहल की तरह बनेगा स्टेशन, डीआरएम ने किया निरीक्षण और दिए निर्देश
patna news
पटना में रिश्ता हुआ शर्मसार! नाबालिग बहन का चचेरे भाई ने ही किया रेप, आरोपी गिरफ्तार
Arvind Akela Kallu
होली में कल्लू का जलवा! 'नया भतार चाहते है' सॉन्ग में आस्था सिंह संग मचाई धूम
Jharkhand Municipal corporation election
झारखंड निकाय चुनाव का इसी सप्ताह हो सकता है ऐलान, सियासी सरगर्मी बढ़ी
Bihar Weather
बिहार में अगले 48 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट, ठनका और कड़ाके की ठंड की चेतावनी