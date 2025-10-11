Bihar Chunav 2025: चिराग पासवान को BJP ने दिया झटका! सूत्रों के मुताबिक, ब्राह्मण बहुल इस सीट से BJP विधायक को दिया टिकट

NDA Seat Sharing Politics: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के अंदर सीट बंटवारे का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है. सूत्रों के मुताबिक, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के लिए गोविंदगंज विधानसभा सीट की मांग कर रहे थे. लेकिन बीजेपी ने यह सीट छोड़ने से इनकार कर दिया है. बीजेपी ने साफ कर दिया है कि यह उसकी सिटिंग सीट है और इस बार भी सुनील मणि तिवारी को ही उम्मीदवार बनाया जाएगा.

सूत्रों के अनुसार, आज बीजेपी ने इस पर अंतिम मुहर लगा दी है. पार्टी ने अपने मौजूदा विधायक सुनील मणि तिवारी को गोविंदगंज से दोबारा टिकट देने का फैसला कर लिया है. 2020 के विधानसभा चुनाव में सुनील मणि तिवारी ने कांग्रेस उम्मीदवार ब्रजेश कुमार को 27,924 वोटों से हराया था. तिवारी को 65,544 वोट मिले थे, जबकि ब्रजेश कुमार को 37,620 वोट मिले थे.

इस फैसले के बाद चिराग पासवान की पार्टी को बड़ा झटका लगा है. लोजपा-रामविलास इस सीट पर पिछले कई महीनों से सक्रिय थी. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के भाई राजन तिवारी यहां से टिकट की तैयारी में थे और पिछले एक साल से इलाके में काम कर रहे थे. लेकिन बीजेपी ने उन्हें मौका नहीं दिया. इससे एनडीए के अंदर नाराजगी की खबरें भी सामने आ रही हैं.

गोविंदगंज विधानसभा सीट पूर्वी चंपारण जिला में आती है और इसे ब्राह्मण बहुल इलाका माना जाता है. यहां लगभग 14% मुस्लिम मतदाता भी हैं, लेकिन अब तक हुए 17 चुनावों में 14 बार ब्राह्मण उम्मीदवार ही जीते हैं. यही वजह है कि बीजेपी इस सीट को छोड़ने के मूड में नहीं थी.

बीजेपी के इस फैसले से एनडीए के अंदर तालमेल की नई चुनौती खड़ी हो गई है. हालांकि, सूत्रों का कहना है कि शीर्ष स्तर पर दोनों दलों के बीच बातचीत जारी है ताकि कोई सार्वजनिक विवाद न खड़ा हो. फिलहाल बीजेपी ने साफ संकेत दे दिया है कि गोविंदगंज से उसका उम्मीदवार ही मैदान में उतरेगा.

