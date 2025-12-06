Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3030814
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

ग्रेजुएट्स ध्यान दें! बिहार में अब घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भरकर बनिए MLC वोटर, जानिए पूरा प्रोसेस

Bihar Graduates MLC Voters: बिहार विधान परिषद (MLC) का मतदाता बनने के लिए फॉर्म 18 भरना होगा. आपने 31 अक्टूबर 2022 या उससे पहले अपनी स्नातक की डिग्री (Bachelor Degree) पूरी कर ली है, तो आप बिहार विधान परिषद के स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए वोटर बनने के योग्य हैं.

Written By  Shailendra |Last Updated: Dec 06, 2025, 07:07 AM IST

Trending Photos

बिहार विधान परिषद के लिए वोटर बनने का ऑनलाइन मौका (File Photo)
बिहार विधान परिषद के लिए वोटर बनने का ऑनलाइन मौका (File Photo)

Bihar MLC Voters: बिहार विधान परिषद (MLC) चुनावों के लिए वोटर बनने के लिए स्नातक (Graduate) को अब लंबी कतारों में लगने की जरूरत नहीं है. चुनाव आयोग ने वोटर सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन और आसान बना दिया है. अगर आपने साल 2022 या उससे पहले अपनी ग्रेजुएट की डिग्री पूरी कर ली है, तो आप अपने घर से ही राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होने का फायदा उठा सकते हैं. अब आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि ये कैसे? तो फिर देर किस बात की, चलिए आपको बिहार विधान परिषद का मतदाता बनने का पूरा प्रोसेस बताते हैं.

कौन कर सकता है आवेदन?
सबसे पहले जानते हैं कि बिहार एमएलसी वोटर कौन बन सकता है. अगर आपने 31 अक्टूबर 2022 या उससे पहले अपनी स्नातक की डिग्री (Bachelor Degree) पूरी कर ली है, तो आप बिहार विधान परिषद के स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए वोटर बनने के योग्य हैं.

एमएलसी वोटर बनने के लिए क्या करना होगा?
बिहार विधान परिषद (MLC) का मतदाता बनने के लिए फॉर्म 18 भरना होगा. इसके पहले आपको मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. इसके बाद स्पेशल रूप से स्नातक मतदाताओं (Graduate Voters) के लिए तैयार फॉर्म 18 को भरना होगा. फार्म भरते वक्त आपको एक मोबाइल नंबर डालना होगा, जिस पर वेरिफाई के लिए ओटीपी आएगा. ओटीपी वेरिफाई करने के बाद ग्रेजुएट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए. फिर अपने दस्तावेज अपलोड कर दीजिए.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या लगेंगे दस्तावेज, जानिए
विधान परिषद (MLC) का मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेज लगेंगे. जैसे- पासपोर्ट साइज फोटो, स्नातक प्रमाणपत्र (या मार्कशीट/आदेश), पहचान पत्र (आधार/वोटर आईडी/पैन) ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, जो बेहद आवश्यक होंगे.

फॉर्म 18 में क्या-क्या भरना होगा, जानें
- स्नातक निर्वाचन क्षेत्र
- नाम- हिंदी और अंग्रेजी दोनों में
- जन्म तिथि
- शैक्षणिक योग्यता
- पता-केवल हिंदी में
- यूनिवर्सिटी का नाम और पासिंग ईयर (2022 या उससे पहले) भरना जरूरी है.

सबमिट करने के बाद फॉर्म 18 को डाउनलोड और अपलोड करने की प्रक्रिया पूरी करें. इसके बाद आपको अपनी फाइनल रिसीविंग मिल जाएगी. इस तरह से आप बन जाएंगे बिहार विधान परिषद (MLC) के चुनावों के लिए मतदाता.

यह भी पढ़ें: नौकरी और रोजगार दिलाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी पहल, 3 नए विभाग बनेंगे

TAGS

Bihar News

Trending news

Bihar News
ग्रेजुएट्स ध्यान दें! बिहार में अब घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भरकर बनिए MLC वोटर
Rajan Jee Maharaj Bhajan
'तेरी मंद मंद मुस्कनियां पे...', राजन जी महाराज के इस भजन से करें दिन की शुरुआत
Samastipur News
हल्दी-मेहंदी रस्म के बाद सोया दूल्हा, सुबह मिला बेहोश, शादी के दिन हुई मौत से कोहराम
aman sahu
अजरबैजान से लाए गए मयंक सिंह ने उगला राज, पाकिस्तान से मंगवाए जा रहे थे ग्लॉक पिस्टल
Bihar News
बिहार पुलिस का बड़ा फैसला, छात्राओं की सुरक्षा के लिए हर थाने में बनेगी खास टीम
Gopalganj news
गोपालगंज की 2 मिलों में पेराई शुरू, 15% कम गन्ना पैदावार से किसान-मिल मालिक चिंतित
Bihar News
Good News: बिहार के हर पंचायत में बनेगा पंचायत भवन, मिलेगा मिनी सेक्रेटेरियट का रूप
Bihar News
नाबार्ड की मदद से मजबूत हुई ग्रामीण कनेक्टिविटी, 2025 सड़कों का 80% काम पूरा
Vaishali news
वैशाली में शादी की खुशियां मातम में बदलीं, बेकाबू डीजे ट्रॉली ने 10 लोगों को रौंदा
nitish kumar
नौकरी और रोजगार दिलाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी पहल, 3 नए विभाग बनेंगे