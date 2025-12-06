ग्रेजुएट्स ध्यान दें! बिहार में अब घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भरकर बनिए MLC वोटर, जानिए पूरा प्रोसेस

Bihar MLC Voters: बिहार विधान परिषद (MLC) चुनावों के लिए वोटर बनने के लिए स्नातक (Graduate) को अब लंबी कतारों में लगने की जरूरत नहीं है. चुनाव आयोग ने वोटर सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन और आसान बना दिया है. अगर आपने साल 2022 या उससे पहले अपनी ग्रेजुएट की डिग्री पूरी कर ली है, तो आप अपने घर से ही राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होने का फायदा उठा सकते हैं. अब आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि ये कैसे? तो फिर देर किस बात की, चलिए आपको बिहार विधान परिषद का मतदाता बनने का पूरा प्रोसेस बताते हैं.

कौन कर सकता है आवेदन?

सबसे पहले जानते हैं कि बिहार एमएलसी वोटर कौन बन सकता है. अगर आपने 31 अक्टूबर 2022 या उससे पहले अपनी स्नातक की डिग्री (Bachelor Degree) पूरी कर ली है, तो आप बिहार विधान परिषद के स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए वोटर बनने के योग्य हैं.

एमएलसी वोटर बनने के लिए क्या करना होगा?

बिहार विधान परिषद (MLC) का मतदाता बनने के लिए फॉर्म 18 भरना होगा. इसके पहले आपको मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. इसके बाद स्पेशल रूप से स्नातक मतदाताओं (Graduate Voters) के लिए तैयार फॉर्म 18 को भरना होगा. फार्म भरते वक्त आपको एक मोबाइल नंबर डालना होगा, जिस पर वेरिफाई के लिए ओटीपी आएगा. ओटीपी वेरिफाई करने के बाद ग्रेजुएट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए. फिर अपने दस्तावेज अपलोड कर दीजिए.

क्या लगेंगे दस्तावेज, जानिए

विधान परिषद (MLC) का मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेज लगेंगे. जैसे- पासपोर्ट साइज फोटो, स्नातक प्रमाणपत्र (या मार्कशीट/आदेश), पहचान पत्र (आधार/वोटर आईडी/पैन) ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, जो बेहद आवश्यक होंगे.

फॉर्म 18 में क्या-क्या भरना होगा, जानें

- स्नातक निर्वाचन क्षेत्र

- नाम- हिंदी और अंग्रेजी दोनों में

- जन्म तिथि

- शैक्षणिक योग्यता

- पता-केवल हिंदी में

- यूनिवर्सिटी का नाम और पासिंग ईयर (2022 या उससे पहले) भरना जरूरी है.

सबमिट करने के बाद फॉर्म 18 को डाउनलोड और अपलोड करने की प्रक्रिया पूरी करें. इसके बाद आपको अपनी फाइनल रिसीविंग मिल जाएगी. इस तरह से आप बन जाएंगे बिहार विधान परिषद (MLC) के चुनावों के लिए मतदाता.

