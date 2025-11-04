Advertisement
महागठबंधन एक बड़ी हार की ओर, छवि सुधारने के लिए हर दिन नया ऐलान: रवि किशन

Bihar Vidhansabha Chunav 2025: बिहार में विधानसभा अब अपने अंतिम चरणों पर चल रहा हैं. 6 नवंबर को पहले चरण में चुनाव होंगे और 11 को दूसरे चरण के चुनाव हैं. सभी नेता इस बीच अपने पार्टियों के गुण गाते और दूसरी पार्टियों पर तंज कसते नजर आ रहे हैं. इस दौरान रवि किशन ने बातचीत में कहा कि NDA की जीत निश्चित है. 14 तारीख को पूरा बिहार जश्न मनाएगा.

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 04, 2025, 03:05 PM IST

Bihar Vidhansabha Chunav 2025: भाजपा सांसद रवि किशन लगातार बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि बिहार में फिर से डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है. मंगलवार को रवि किशन ने कहा कि बिहार की जनता 14 नवंबर को उत्सव मनाएगी. एनडीए पर मां जानकी की कृपा है और पीएम मोदी- सीएम नीतीश के विकास के एजेंडे और विकास के संकल्प को बिहार ने अपनाया है. बिहार पूरी तरह से एनडीए सरकार की वापसी के लिए तैयार है.

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव के रोड शो पर तंज कसते हुए भाजपा सांसद ने कहा कि देखिए, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वे कानून का उल्लंघन कर रहे हैं. वे पैरोल पर हों या जमानत पर. उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से बाहर आने की बात कही थी, लेकिन अब चुनाव प्रचार में शामिल हो रहे हैं तो यह कानून का उल्लंघन है. यह अच्छी बात नहीं है.

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के वादों पर रवि किशन ने कहा कि जैसे-जैसे यह स्पष्ट होता जा रहा है कि 'महागठबंधन' एक बड़ी हार की ओर बढ़ रहा है, वे अपनी छवि सुधारने के लिए हर दिन नई योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं. जब उन्हें एहसास हुआ कि एक बड़ा नुकसान निश्चित है, तो उन्होंने हताश प्रयास शुरू कर दिए. इस बार राजद की कई सीटें भी एनडीए द्वारा जीतने की उम्मीद है.

भाजपा सांसद ने दावा किया है कि बिहार में एनडीए के पक्ष में एक मजबूत लहर है. यह पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास और सच्चाई की जीत है, जिसने बिहार को 'जंगल राज' के दिनों से बहुत दूर कर दिया है. 14 नवंबर को पूरा बिहार इसे एक भव्य उत्सव के रूप में मनाएगा. उन्होंने कहा कि महागठबंधन आगे और भी घोषणाएं कर सकता है, जनता उनकी घोषणाओं के चक्कर में नहीं आने वाली है. बिहार की जनता जंगलराज से बहुत दूर आ चुकी है और विकास के साथ बढ़ रही है.

इनपुट: आईएएनएस

Bihar Vidhansabha Chunav 2025

