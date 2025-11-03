Advertisement
महागठबंधन के लोग अब बिहार के लोगों को नहीं बना पाएंगे बेवकूफ: नाजिया इलाही खान

Bihar Chunav 2025: बिहार में चुनाव दो चरणों में होने वाले हैं. इसी के साथ चुनाव की सारी तैयारियां हो चुकी हैं. सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारो की घोषणा और नामांकन कर लिया है. इसी बीच चुनावी राजनीति में नाजिया इलाही ममता बनर्जी के ऊपर कटाक्ष करते नजर आई.

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 03, 2025, 07:15 PM IST

Bihar Chunav 2025: भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता नाजिया इलाही खान ने सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कटाक्ष किया. उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तेजस्वी यादव के सिर पर हाथ रख देतीं तो मैं यह बात दावे के साथ कह सकती थी कि तेजस्वी यादव एक बार फिर से चुनाव हारने जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता होशियार है. वह प्रदेश की मौजूदा स्थिति के बारे में भलीभांति जानती है. वह जानती है कि अगर कोई प्रदेश में विकास से संबंधित कार्यों की गति को तेज कर सकता है, तो वह केवल एनडीए सरकार ही है. एनडीए ही एकमात्र है, जो प्रदेश की जनता के हितों को तरजीह देती है और प्रदेश की जनता इस बात को जानती है. महागठबंधन के लोग अब उन्हें बेवकूफ नहीं बना पाएंगे.

उन्होंने कहा कि हम लोगों के बीच में चुनाव प्रचार में जा रहे हैं. लोग यह बात खुलकर कह रहे हैं कि हम महागठबंधन को किसी भी कीमत पर स्वीकार करने वाले नहीं हैं. अब हमें प्रदेश में विकास चाहिए और विकास के साथ किसी भी प्रकार का समझौता हमें स्वीकार नहीं है. इसके अलावा, भाजपा नेता ने तेजस्वी यादव की तरफ से खुद को मुस्लिमों का नेता बताए जाने की निंदा की. उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को अब खुद को मुस्लिमों का नेता नहीं बताना चाहिए क्योंकि महागठबंधन के शासनकाल में आज तक मुस्लिमों के हितों के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया.

उन्होंने कहा कि महागठबंधन के शासनकाल में अगर मुस्लिमों के हितों के लिए कोई कदम उठाया गया होता तो आज प्रदेश में मुस्लिमों की स्थिति ऐसी नहीं होती. आज प्रदेश में मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक के बाद अपनी जीविका के लिए किसी दूसरे के घर में झाडू़-पोंछे का काम नहीं करना पड़ता. महागठबंधन के नेताओं ने सिर्फ प्रदेश के मुस्लिम नेताओं का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए किया. इन्हें मुस्लिम समुदाय के हितों से कभी कोई लेना देना नहीं रहा है.

उन्होंने कहा कि अगर कोई वाकई में मुस्लिम समुदाय का हित चाहता है तो वो सबसे पहले मुस्लिम समुदाय से आने वाली महिलाओं को शिक्षित करें. उन्हें तालीम दें, क्योंकि बिना तालीम के किसी भी समुदाय को सशक्त नहीं किया जा सकता है. वैसे भी कुरान की पहली आयत में ही 'इकरा' का जिक्र किया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है शिक्षित करना, लेकिन अफसोस की बात है कि महागठबंधन के नेताओं ने सिर्फ मुस्लिम महिलाओं का इस्तेमाल अपने राजनीतिक फायदे के लिए किया. नाजिया इलाही खान ने कहा कि मुस्लिम समुदाय की दुर्दशा को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा.

इनपुट: आईएएनएस

bihar chunav 2025

