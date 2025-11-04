Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2988005
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

14 नवंबर को महागठबंधन की जीत, 18 नवंबर को शपथ, दो महीने में अपराधी अंदर: रोहिणी आचार्य

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव अपने अंतिम चरण पर है, जिसमें सभी नेता कुछ न कुछ बयानबाजी करने में लगे हुए हैं. लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने कहा है कि बिहार में तेजस्वी यादव की जीत निश्चित है. जल्द ही वह जीत हासिल कर शपथ ग्रहण करेंगे.

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 04, 2025, 02:38 PM IST

Trending Photos

14 नवंबर को महागठबंधन की जीत, 18 नवंबर को शपथ, दो महीने में अपराधी अंदर: रोहिणी आचार्य
14 नवंबर को महागठबंधन की जीत, 18 नवंबर को शपथ, दो महीने में अपराधी अंदर: रोहिणी आचार्य

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के बीच पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने दावा किया कि प्रदेश में महिलाओं ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का मन बना लिया है. रोहिणी आचार्य ने कहा कि जनता तेजस्वी यादव के विकास और रोजगार के वादों पर भरोसा कर रही है. रोहिणी आचार्य ने दावा किया कि तेजस्वी यादव की रैलियों और जनसभाओं में भी भारी भीड़ उमड़ रही है, मीडिया इसे नहीं दिखा रही है.

उन्होंने कहा कि आइए हकीकत देखें, मेरे साथ चलिए. मैं आपको दिखाती हूं कि तेजस्वी यादव की जनसभाओं में कितनी भीड़ पहुंच रही है. तेजस्वी यादव की चुनावी सभाओं में आने वाली भीड़ सिर्फ भीड़ नहीं है, यह प्रदेश में महागठबंधन की अगली सरकार बनाने के लिए एक हुंकार है. तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जनता एकजुट हो चुकी है. हर मां-बहन चाहती है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनें, ताकि उनके घरों में खुशहाली आए, रोजगार बढ़े और महंगाई से राहत मिले.

रोहिणी ने कहा कि तेजस्वी यादव जो भी वादा करते हैं, उसे पूरा करते हैं. इसका बड़ा उदाहरण है जब उन्होंने कहा था कि 10 लाख नौकरियां देंगे तो उन्होंने पूरा किया. राजद जब सरकार में शामिल हुई तो तेजस्वी यादव ने उपमुख्यमंत्री बनते ही 5 लाख नौकरियां दीं. तेजस्वी जो कहते हैं, उसे करके दिखाते हैं. महागठबंधन की ओर से सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने बिहार के युवाओं से वादा किया है कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो वे हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देंगे. तेजस्वी यादव ने यह भी दावा किया है कि 14 नवंबर को महागठबंधन की जीत होगी और 18 नवंबर को वे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर भी तेजस्वी ने भरोसा दिलाया है कि 18 नवंबर को शपथ लेने के बाद दो महीने के भीतर सभी अपराधियों को जेल भेजने का काम किया जाएगा, भले ही वे किसी भी जाति-धर्म से आते हों.

इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025

Trending news

patna accident
पटना में हाहाकार! एक मकान ढहा, कई लोग दबे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
bihar chunav 2025
केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पर FIR दर्ज, वोटर को धमकाने का मामला
bihar chunav 2025
सरकार बनते ही मकर संक्रांति पर हर बहन के खाते में ₹30,000: तेजस्वी यादव
bihar chunav 2025
'लालू की पार्टी ने महिलाओं से पैसा वापस लेने के लिए पत्र लिखा',अमित शाह का बड़ा दावा
Mahila Rojgar VS Mai Bahin Maan Yojana
Mahila Rojgar VS Mai Bahin Maan Yojana: आपकी जेब पर किसका प्लान मारेगा बाजी?
bihar chunav 2025
बिहार के SIR इलाकों में नेपाल-बंगाल सीमा पार से एक भी विदेशी वोटर नहीं मिला
bihar chunav 2025
रवि किशन का 'डमरू' अटैक! विरोधियों पर जमकर बरसे, बोले- 'जहां जाएंगे वहां बजेगा'
Ghatshila By-Poll 2025
'पैर पकड़ने से गर्दन पकड़ने तक...', घाटशिला में CM का विपक्ष पर हमला, BJP का पलटवार
Begusarai News
मोबाइल पर बहस... फिर मौत! पति से विवाद के बाद महिला ने दी जान
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025 Live Update: 'मैं लालू जी और राहुल से पूछना चाहता हूं कि...', अमित शाह ने राजद-कांग्रेस को लपेट लिया