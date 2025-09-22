GST 2.0: दूध-दही से लेकर बाइक्स-कार तक सबकुछ सस्ता! GST में कटौती का बिहार चुनाव पर पड़ेगा कितना असर?
GST 2.0: दूध-दही से लेकर बाइक्स-कार तक सबकुछ सस्ता! GST में कटौती का बिहार चुनाव पर पड़ेगा कितना असर?

GST Reforms Impact: जीएसटी रिफॉर्म्स आज यानी 22 सितंबर से लागू हो गया है. इससे रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में कमी देखने को मिलेगी. बिहार चुनाव पर इसका असर देखने को मिल सकता है. एनडीए नेताओं को उम्मीद है कि यह कदम बिहार के मतदाताओं को लुभाने में मदद करेगा और इससे सत्तापक्ष के खिलाफ एंटीइनकंबेंसी का खतरा कम होगा.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Sep 22, 2025, 12:13 PM IST

GST Reforms Impact On Bihar Chunav 2025: देश भर में जीएसटी रिफॉर्म्स आज यानी 22 सितंबर से लागू हो गया है. इससे रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में कमी देखने को मिलेगी. देश में आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत भी हो रही है. इसके बाद त्योहारों का सीजन शुरू हो जाएगा. आने वाले समय में दशहरा, दिवाली और छठ पूजा जैसे बड़े त्योहार आने वाले हैं. इससे पहले जीएसटी रिफॉर्म किया जाना केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा है. इसका सबसे बड़ा असर होटल, रेस्टोरेंट, नमकीन, बेकरी, वाहन, इलेक्ट्रानिक्स सहित अन्य सेक्टर पर देखने को मिलेगा. इसकी वजह से केक, पेस्ट्री, नमकीन, बिस्किट, भुजिया, मिक्सर आदि की कीमत पर पहले 12 प्रतिशत जीएसटी लगता था, अब इस पर पांच प्रतिशत स्लैब हो गया है. 

दिवाली और छठ पूजा के दौरान ही बिहार चुनाव भी होने हैं. लिहाजा, जीएसटी रिफॉर्म का असर चुनावों पर भी देखने को मिल सकता है. एनडीए के नेता इससे काफी उत्साहित हैं. एनडीए नेताओं को उम्मीद है कि यह कदम बिहार के मतदाताओं को लुभाने में मदद करेगा, खासकर उन क्षेत्रों में जहां छठ पूजा का व्यापक प्रभाव है. सियासत की जानकारी रखने वाले भी इसे एनडीए सरकार का बड़ा दांव बता रहे हैं. उनका कहना है कि दिवाली और छठ पूजा के दौरान ही बिहार में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं. जीएसटी में कटौती से लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी. इससे सत्तापक्ष के खिलाफ एंटीइनकंबेंसी का खतरा कम होगा. वहीं सीएम नीतीश कुमार चुनावी साल में हर तबके को खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. उधर बिहार चुनाव से पहले केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि भी जारी हो सकती है. इससे लोगों के दिलो-दिमाग पर बड़ा असर देखने को मिल सकता है.

ये भी पढ़ें- बिहार चुनाव को लेकर हलचल तेज, अगले सप्ताह पटना आएंगे CEC ज्ञानेश कुमार

बिहार BJP के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश के लोगों को संबोधित किया. बहुत से घरेलू उपयोग के समान हैं, जिनका GST जीरो भी किया गया है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पूरे देश के लोग खुश हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने प्रयास से महंगाई कम करने की कोशिश की गई है, व्यापारी समाज को भी राहत दी गई है. बिहार चुनाव को लेकर दिलीप जायसवाल ने कहा कि आगामी 24 और 25 सितम्बर को पटना में बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है. उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों के चयन में पारदर्शिता रखने के लिए प्रत्येक जिला के 15-20 प्रमुख लोगों को पटना में हम बुला रहे हैं. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 24 और 25 सितंबर को प्रत्येक जिला के जितने विधानसभा हैं. उसके उम्मीदवार चयन पर गहन चर्चा करेंगे और एक सूची तैयार करेंगे, जिससे आने वाले समय में चुनाव समिति की बैठक में अपना सुझाव दिया जा सके.

TAGS

GST Reformsbihar chunav 2025Bihar News

