बिहार में बंद होगा 'गुंडा बैंक', पूरे राज्य में सूदखोरी पर गृह मंत्री सम्राट चौधरी की नजरें सख्त

Bihar News: बिहार में अब गुंडा बैंक चलाने वालों की खैर नहीं है. बिहार के उप मुख्यमंत्री-सह गृहमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में चल रहे गुंडा बैंक के अवैध कारोबार को पूरी तरह बंद किया जाएगा. सम्राट चौधरी ने कहा कि सूद पर पैसा देकर मनमाना ब्याज वसूलने और लोगों को जमीन गिरवी रखने के लिए मजबूर करने वाले इस अवैध व्यवस्था को बंद करना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है. इस बयान के बाद आरजेडी ने NDA पर ही सवाल खड़ा कर दिया है.

सम्राट चौधरी के बयान पर राजद के प्रवक्ता ऐजाज अहमद ने कहा कि 20 सालों से सरकार इन्हीं लोगों की थी, एनडीए के लोग ही सत्ता में थे. सम्राट चौधरी इससे पहले भी सत्ता में मंत्री थे. इस पर ध्यान सरकार की कभी नहीं गई, जितनी सूदखोरी और गुंडा बैंक चलने वाले वह सब सत्ता के करीब है. ऐसे लोगों पर कार्रवाई करके दिखाएं. सरकार को गरीबों के लिए बैंकिंग सिस्टम को ठीक करना होगा. गरीब को पैसे की आवश्यकता होती है तो उनको जो लोन की सुविधा होनी चाहिए वह नहीं मिलता है. मजबूरी में ऐसे लोगों के चंगुल में गरीब फंस जाते हैं.

JDU MLC नीरज कुमार ने कहा कि सम्राट चौधरी राज्य के गृह मंत्री और गुंडा बैंक एक नई अवधारणा अपराध का है, जो आम लोगों का जीवन जीना मुहाल कर देता है. प्रॉपर लाइसेंस की जरूरत है. प्राप्त सूचना के अनुसार, उन्होंने कार्रवाई करने की बात कही है. RJD और कांग्रेस का राज क्या था बताने की जरूरत नहीं है गुंडा बैंक यही लोग चलते हैं.

वही, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि अगर सम्राट चौधरी कह रहे हैं तो इसको लागू करें. ताकि पता चले कि बिहार में ऐसे बैंक चला कौन रहा है. जब जांच होगा तो पता चलेगा कि एनडीए के लोग ही गुंडा बैंक का संचालन करते हैं. सरकार ऐसा करने जा रही है तो ये अच्छा कदम है.

रिपोर्ट: रूपेंद्र श्रीवास्तव

