'हो जांच, बंद हों फर्जी मदरसे', बिहार सरकार के फैसले के समर्थन में उतरे मुस्लिम स्कॉलर

Haji Parvez Siddiqui: मुजफ्फरपुर के रहने वाले देश के प्रसिद्ध इस्लामिक स्कॉलर, मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षा के चेयरमैन और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी ने बिहार सरकार की तरफ से राज्य के अनुदानित मदरसों की जांच कराने के निर्णय का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि यह कदम शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और सरकारी धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए अत्यंत आवश्यक है.

हाजी सिद्दीकी ने कहा कि राज्य के कई जिलों में ऐसे मदरसे संचालित हो रहे हैं, जो केवल कागजों पर मौजूद हैं. जबकि, उन्हें सरकारी अनुदान और वेतन का लाभ मिल रहा है. कुछ लोगों ने मदरसों को शिक्षा का केंद्र बनाने के बजाय कमाई का साधन बना लिया है, जिससे हजारों छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है.

उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैंने स्वयं बिहार के लगभग 16-17 जिलों के मदरसों का दौरा किया है. कई स्थानों पर गंभीर अनियमितताएं और कमियां देखने को मिली थीं, जिसकी जानकारी पूर्व में शिक्षा विभाग और राज्यपाल को भी दी गई थी.

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हाजी सिद्दीकी ने मांग की कि जो मदरसे केवल कागजों पर चल रहे हैं और सरकारी खजाने से वेतन और अनुदान प्राप्त कर रहे हैं, उनकी मान्यता तत्काल रद्द की जाए और ऐसे लोगों और गिरोहों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए.

उन्होंने आरोप लगाया कि मदरसा एजुकेशन बोर्ड में भी कुछ भ्रष्ट तत्व सक्रिय हैं, जो कथित रूप से पैसे लेकर कागजी मदरसों को स्वीकृति प्रदान करते हैं. ऐसे मामलों की उच्चस्तरीय जांच कर दोषियों को चिन्हि्त किया जाना चाहिए.

प्रसिद्ध इस्लामिक स्कॉलर हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी ने कहा कि अब समय आ गया है कि मदरसों के पाठ्यक्रम में व्यापक बदलाव किया जाए. आधुनिक शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, कंप्यूटर, कौशल विकास और खेलकूद को मदरसा शिक्षा का अभिन्न हिस्सा बनाया जाना चाहिए.

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