फिर से राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हरिवंश, कार्यकाल खत्म होने के बाद राष्ट्रपति ने किया था मनोनीत

Harivansh News: हरिवंश नारायण सिंह को तीसरी बार राज्यसभा के उपसभापति के रूप में निर्विरोध चुन लिया गया है, क्योंकि विपक्ष की ओर से कोई नामांकन दाखिल नहीं किया गया. हरिवंश नारायण सिंह को शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से राज्यसभा के लिए नामित किया गया था. इस पद के लिए विपक्ष की ओर से कोई नामांकन प्राप्त नहीं हुआ, जिसके चलते हरिवंश को निर्विरोध जीत मिल गई.

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