राज्यसभा की रेस से बाहर हुए हरिवंश, लेकिन दिल्ली के गलियारों में चर्चा-'पिक्चर अभी बाकी है!'

Harivansh Narayan Singh: याद कीजिए, 28 मई, 2023 का वो समय, जब नए संसद भवन का उद्घाटन होने वाला था और सभी विपक्षी दलों ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार का ऐलान किया था. जनता दल यूनाइटेड तब महागठबंधन का हिस्सा था. इसके बाद भी जेडीयू सांसद और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने न केवल वहां अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी, बल्कि राष्ट्रपति का संदेश भी पढ़कर सुनाया था. इसको लेकर तत्कालीन जेडीयू सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने हरिवंश नारायण सिंह को आड़े हाथों लिया था. राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने हरिवंश नारायण सिंह पर सवाल उठाते हुए तब यह भी कहा था कि जब जेडीयू एनडीए से अलग हो चुकी है तो आखिर हरिवंश जी राज्यसभा के उपसभापति पद की शोभा क्यों बढ़ा रहे हैं? तब खबर उड़ी थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हरिवंश से बहुत नाराज हैं, लेकिन पटना में दोनों की मुलाकात के बाद से ये सब कयासबाजी हवाबाजी साबित हुई और कुछ समय बाद ही जेडीयू राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा बन गई थी. हालांकि, हरिवंश नारायण सिंह ने प्रतिक्रियास्वरूप सार्वजनिक रूप से कोई भी बयानबाजी से परहेज किया और मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी सफाई दी थी, जिससे वे संतुष्ट भी हुए थे. अब सवाल यह है कि भाजपा के लिए अपनी ही पार्टी में कभी अलग-थलग पड़ने वाले हरिवंश नारायण सिंह को क्या पार्टी ऐसे ही पैदल होने देगी?

दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में माना जाता है कि पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच हरिवंश नारायण सिंह एक सेतु का काम करते थे. भले ही सार्वजनिक रूप से न तो भाजपा और न ही जेडीयू और न ही हरिवंश नारायण सिंह ने इस बाबत कोई संकेत नहीं दिया, लेकिन हरिवंश की स्वीकार्यकता पटना से लेकर दिल्ली के बीच बराबर बनी रही थी.

जानकार बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हरिवंश जैसे वरिष्ठ और अनुभवी व्यक्तित्व को ऐसे ही हाथ से नहीं जाने देगी. भाजपा के पास हरिवंश नारायण सिंह को बनाए रखने के लिए 3 विकल्प हैं:

मनोनयन के माध्यम से राज्यसभा में बने रहें: अप्रैल में जहां चुने हुए 37 सदस्य राज्यसभा से रिटायर हो रहे हैं, वहीं मनोनीत कोटे से भी कुछ सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है. ऐसे में हरिवंश को राष्ट्रपति कोटे से राज्यसभा में फिर से लाया जा सकता है. आगे चलकर वे उपराष्ट्रपति पद के भी प्रबल दावेदार हो सकते हैं. हालांकि भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दलों के खाते में यह पद नहीं जाने देती.

राजभवन का तोहफा: हरिवंश नारायण सिंह के बेदाग राजनीतिक ​करियर, पत्रकारिता और जेपी आंदोलन में उनके योगदान को देखते हुए मोदी सरकार किसी बड़े राज्य का राज्यपाल भी नियुक्त कर सकती है.

आयोग के अध्यक्ष: हरिवंश के राजनीतिक कद और उनके अनुभव को देखते हुए उन्हें किसी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आयोग या परिषद का अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है. इस तरह उनके अनुभव का लाभ लिया जा सकता है.