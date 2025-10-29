'महागठबंधन का मैनिफेस्टो समाज को बांटने वाला, केवल...', हरियाणा के CM सैनी के बयान का असर बिहार तक

Bihar Chunav 2025: राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जननायक का टाइटल ले रहे हैं. इसे लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राहुल गांधी हो या महागठबंधन के नेता, इन लोगों का घोषणा पत्र आया है और घोषणा पत्र में भी महागठबंधन के लोग एक विशेष वर्ग, एक विशेष समाज के लिए ही बात करते हैं. बिहार के हर आवाम के लिए बात नहीं करते हैं. सीएम सैनी ने कहा कि यह अगर वोट भी मांग रहे हैं, तो उसमें भी एक विषय वर्ग और समाज के लिए उनकी बातें झलकती है. कांग्रेस और महागठबंधन को देश ने नकारा है. यह भ्रष्टाचार को बढ़ाते हैं. पीएम मोदी बिहार को विकसित बिहार बढ़ाने के लिए पिछले 11 वर्षों से कम कर रहे हैं.

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

Add Zee News as a Preferred Source

'2005 से पहले बिहार के लोग बखूबी जानते हैं'

सीएम सैनी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने बिहार को एक मजबूत बिहार बनाया है, सुरक्षित बिहार बनाया है. महागठबंधन के शासनकाल में जंगल राज था. लोग वापस नहीं लाना चाहते हैं, बिहार के लोग भी विकास चाहते हैं. पीएम मोदी का संकल्प है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का. वह कांग्रेस जो एक विशेष वर्ग एक विशेष समाज की बात करती है और उसमें महागठबंधन के नेता उसमें साथ मिलकर के उसमें हामी भी भरते हैं. आज भी अगर उस दौर को याद किया जाए, 2005 से पहले बिहार के लोग बखूबी जानते हैं, क्योंकि बिहार के लोग विकास चाहते हैं.

'PM मोदी के संकल्प से बिहार पीछे नहीं रहेगा'

सीएम सैनी ने आगे कहा कि पहले विकास का बजट 23.5000 करोड़ था, उस समय विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी. 2014 में पीएम मोदी देश के प्रधान सेवक बने. उससे पहले कांग्रेस की सरकार देश के अंदर थी. कांग्रेस और महागठबंधन के लोगों ने बिहार के विकास के लिए मात्र दो लाख करोड़ रुपए भेजें. आज बिहार बदला है, जो संकल्प पीएम मोदी ने लिया है उस संकल्प से बिहार पीछे नहीं रहेगा. बिहार भी उसके अंदर जाकर बढ़कर काम करेगा.

रिपोर्ट: सुंदरम कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!