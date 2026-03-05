Advertisement
Bihar Politics: सहयोगी दलों के लिए कब्रगाह बनी भाजपा? नीतीश कुमार से पहले इन क्षेत्रीय दलों को भस्म कर चुकी है पार्टी!

Bihar Politics: नीतीश कुमार का बिहार की सत्ता छोड़कर राज्यसभा जाना, बीजेपी के 'कंटेनमेंट ऑपरेशन' यानी सीमित करने की रणनीति का ताजा उदाहरण है. इससे पहले भी भगवा पार्टी ने शिवसेना, अकाली दल, एआईडीएमके के प्रभाव को समाप्त करने का काम किया है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Mar 05, 2026, 01:10 PM IST

प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)
Bihar Politics: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अचानक से राज्यसभा जाने का फैसला लेकर सभी को चौंका दिया है. वे अपने 20 साल के जमे-जमाए साम्राज्य को छोड़कर अचानक से दिल्ली चले गए. उनके इस फैसले को केवल एक नेता का प्रस्थान नहीं, बल्कि इसे क्षेत्रीय राजनीति के 'टेकओवर' के रूप में देखा जा रहा है. इस घटना ने फिर से साबित कर दिया है कि क्षेत्रीय दलों के लिए बीजेपी कब्रगाह से कम नहीं है. विपक्षी दलों को तो भाजपा पर हमला करने का पूरा मौका मिल गया. राजद और कांग्रेस इसे भाजपा की उस 'क्रोनोलॉजी' का हिस्सा बता रहे हैं, जिसके तहत वह पहले गठबंधन करती है, फिर सहयोगियों को कमजोर करती है और अंततः उन्हें पूरी तरह 'निगल' जाती है.

भाजपा का 'ट्रैक रिकॉर्ड' खराब है!

विपक्ष ने उन क्षेत्रीय दलों की सूची जारी की है जो भाजपा के साथ रहने के कारण संकट में आए. 

1- शिवसेना (महाराष्ट्र): भाजपा की सबसे पुरानी सहयोगी रही शिवसेना आज दो गुटों में बंट चुकी है. उद्धव ठाकरे गुट का आरोप है कि भाजपा ने उनकी पार्टी को खत्म करने के लिए 'ऑपरेशन लोटस' चलाया.

2- अकाली दल (पंजाब): दशकों तक भाजपा का साथ देने वाला यह दल आज पंजाब की राजनीति में हाशिए पर है. किसान आंदोलन के बाद हुए अलगाव ने पार्टी को भारी नुकसान पहुँचाया.

3- लोजपा (बिहार): रामविलास पासवान के निधन के बाद भाजपा के साथ रहते हुए ही पार्टी दो टुकड़ों (चिराग बनाम पशुपति पारस) में बंट गई.

4- AIADMK (तमिलनाडु): जयललिता के बाद भाजपा के साथ गठबंधन करने वाली यह पार्टी आज आंतरिक कलह और कमजोरी से जूझ रही है.

'सुशासन बाबू' से 'मार्गदर्शक' तक का सफर

विपक्ष का तर्क है कि नीतीश कुमार जैसे कद्दावर नेता को राज्यसभा भेजकर भाजपा ने जेडीयू के 'सिर' (Head) को ही काट दिया है. अब जेडीयू में कोई ऐसा चेहरा नहीं बचा जो भाजपा की शर्तों को चुनौती दे सके.

'ऑपरेशन लोटस' की नई परिभाषा?

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा ने अपनी रणनीति बदल दी है. अब वह पार्टियों को केवल तोड़ती नहीं, बल्कि उनके शीर्ष नेतृत्व को 'सम्मानजनक विदाई' देकर पूरे वोट बैंक पर कब्जा कर लेती है. बिहार में भाजपा की नजर अब सीधे लव-कुश (कुर्मी-कुशवाहा) और अति पिछड़ा वोटों पर है, जो अब तक नीतीश कुमार की ताकत थे.

क्या जेडीयू का भी होगा 'विलय'?

विपक्ष का अगला बड़ा दावा यह है कि 2026 के अंत तक जेडीयू का स्वतंत्र अस्तित्व खत्म हो जाएगा और वह भाजपा के 'क्षेत्रीय विंग' के रूप में काम करेगी. निशांत कुमार की एंट्री को भी इसी 'विलय' को सुगम बनाने के एक रास्ते के रूप में देखा जा रहा है.

