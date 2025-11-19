Advertisement
क्या सुशील कुमार मोदी की जगह ले चुके हैं सम्राट चौधरी? विजय कुमार सिन्हा पर सस्पेंस

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Nov 19, 2025, 12:29 PM IST

नीतीश कुमार 20 नवंबर को रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं. जनता दल यूनाइटेड के विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है. अब एनडीए विधायक दल की बैठक में भी उन्हें नेता चुना जाएगा. उधर, भाजपा विधायक दल की बैठक के लिए भाजपा ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, अर्जुन राम मेघवाल और निरंजन ज्योति को पर्यवेक्षक बनाया है. भाजपा की ओर से दो डिप्टी सीएम बनाए जाने हैं. हालांकि अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि पुराने दोनों डिप्टी सीएम रिपीट होंगे या फिर कोई बदलाव होने वाला है. भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद यह साफ हो जाएगा. अगर भाजपा सम्राट चौधरी ​पर विश्वास जताती है तो यह साफ हो जाएगा कि उन्होंने सुशील कुमार मोदी की जगह ले ली है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनकी बांडिंग बहुत अच्छी हो गई है.

वैसे पिछले 3 बार के ट्रेंड को देखें तो भाजपा डिप्टी सीएम को बदलती रही है. 2017 में जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ आए थे, तब सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम बनाए गए थे, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्हें ड्रॉप कर दिया गया था और कटिहार से भाजपा विधायक तारकिशोर प्रसाद और बेतिया से विधायक रेणु देवी को डिप्टी सीएम बनाया गया था. इन दोनों नेताओं के साथ नीतीश कुमार की नहीं बनी और 2022 में वे महागठबंधन के साथ चले गए थे. हालांकि 2024 के जनवरी महीने में वे फिर से एनडीए के साथ आ गए थे. उसके बाद सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को डिप्टी सीएम बनाया गया था.

इस कारण इस बार सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा बने रहेंगे, इस पर संशय गहरा गया है. हालांकि विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह ने सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के क्षेत्रों में उन्हें और बड़ा आदमी बनाने का वादा किया था. भाजपा कोई भी फैसला लेने से पहले अमित शाह के इस बात का ध्यान रखने वाली है. भाजपा यह भी नहीं भूल पाएगी कि इन दोनों के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है. फिर भी भाजपा चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए जानी जाती रही है. लिहाजा भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद ही यह साफ हो सकेगा. 

पिछले 2 साल में सम्राट चौधरी ने निश्चित रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ अपने समीकरण स्थापित कर लिया है. वे हर कार्यक्रम में नीतीश कुमार के साथ रहते हैं. नीतीश कुमार को रोकने और टोकने के वीडियो भी वायरल हुए हैं. यह भी दीगर है कि पिछले 2 साल में जनता के लिए जो भी कल्याणकारी योजनाएं लांच की गई हैं, उनमें ज्यादातर सम्राट चौधरी के मंत्रालय से निकलकर सामने आया है. इस बात को इनकार नहीं किया जाना चाहिए. एक सोच भाजपा में यह भी उभरकर सामने आई है कि बिहार में अपनी लीडरशिप खड़ी करने के लिए किसी को भी पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए. अगर समय नहीं दिया जाएगा तो फिर भाजपा राज्य में अपना चेहरा स्थापित नहीं कर पाएगी. बता दें कि 2005 में एनडीए के सत्ता में आने के बाद से ही उपमुख्यमंत्री पद की परंपरा चली आ रही है. उस समय से लेकर 2020 तक सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम हुआ करते थे.

