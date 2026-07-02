'आज पोस्टिंग मिली है, कल गैलेंट्री अवार्ड मिल जाएगा हत्यारोपी राजेश शर्मा को', कांग्रेस प्रवक्ता ने कसा तंज

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भोजपुर में भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में आरोपी एसडीपीओ राजेश शर्मा की मद्य निषेध विभाग में डीएसपी पद पर पोस्टिंग की गई है. इसे लेकर बिहार में राजनीति तेज हो गई है. जी बिहार-झारखंड से बातचीत में कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कई सवालों के जवाब दिए. उन्होंने भरत तिवारी के एनकाउंटर पर कहा कि मुख्यमंत्री और अपराधी के बीच में एक सरकारी अधिकारियों का गिरोह चल रहा है. मैं मानता हूं कि इस राजेश जी को आने वाले समय में वो गैलेंट्री मिलेगा और डीएसपी से वो एसपी हो जाएंगे.
सवाल- जिस डीएसपी राजेश शर्मा की हम बात कर रहे हैं उनकी पोस्टिंग हो जाती है. यह कहें अभी यह पूरा मामला शांत नहीं हुआ, मामले में हर दिन एक नया खुलासा हो रहा है और जिनके ऊपर एफआईआर तक दर्ज की गई है उनकी पोस्टिंग हो जाती है.
राजेश राठौर ने कहा- 'इतने बड़े गंभीर मामला के कि जिस एनकाउंटर की भर्त्सना सम्पूर्ण देश में अलग-अलग समुदाय के लोग, अलग-अलग संगठन के लोग कर रहे हैं. ऐसी स्थिति में जांच आयोग का गठन किया गया. जांच के दायरे में जो डीएसपी हो, वो अब तक ये नहीं बता पाए कि गोली उन्होंने स्वयं मारा या किसी उच्चतम अधिकारी के आदेश से मारा. और जो जांच के घेरे में हो उनका पदस्थापना कहीं किया जाए, तो लगता है कि सरकार, यानी कि मुख्यमंत्री और अपराधी के बीच में एक सरकारी अधिकारियों का गिरोह चल रहा है. इसीलिए मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि ऐसे व्यक्ति जो जांच के दायरे में हैं, उनकी पदस्थापना आपके संज्ञान में ला के किया गया है या वरीय पुलिस अधिकारी स्वयं अपनी मर्जी से किए हैं, जिन्होंने एनकाउंटर का आदेश दिया था. और एनकाउंटर, हालांकि हम इसको नहीं कहेंगे, हत्या के आदेश दिया था.'
सवाल- अचानक से पोस्टिंग हो जाना, आप किस तरीके से देखते हैं?
राजेश राठौर ने कहा- 'अचानक उसी व्यक्ति के पोस्टिंग कर देना जिसका एनकाउंटर में सर्वोच्च हाथ हो और उस हत्या में सर्वोच्च हाथ हो. इससे दर्शाया जा रहा है कि समाज के कोई वर्ग जुर्म के खिलाफ अपनी आवाज न उठाएं. आज एक वीडियो वायरल है कि एक 14 साल के बच्चा के सामने में एक पुलिस अधिकारी उसकी मां को गाली देता है, तो किस प्रकार से रिएक्ट करता है. मेरे मां को गाली दोगे तो मैं काट के फेंक दूंगा. आखिर पुलिस में इतनी हिम्मत क्यों आ रही है? पुलिस जनता को जनता क्यों नहीं समझ रही है? स्वावलंबी तरीके से बात क्यों नहीं किया जा रहा है? अगर ये सरकार का यही रवैया रहा तो तो मैं मानता हूं कि इस राजेश जी को आने वाले समय में वो गैलेंट्री मिलेगा और डीएसपी से वो एसपी हो जाएंगे.'