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'आज पोस्टिंग मिली है, कल गैलेंट्री अवार्ड मिल जाएगा हत्यारोपी राजेश शर्मा को', कांग्रेस प्रवक्ता ने कसा तंज

कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने एसडीपीओ राजेश शर्मा के पोस्टिंग को लेकर कहा कि जांच के दायरे में जो डीएसपी हो, वो अब तक ये नहीं बता पाए कि गोली उन्होंने स्वयं मारा या किसी उच्चतम अधिकारी के आदेश से मारा.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 02, 2026, 02:29 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 02:29 PM IST
'आज पोस्टिंग मिली है, कल गैलेंट्री अवार्ड मिल जाएगा हत्यारोपी राजेश शर्मा को', कांग्रेस प्रवक्ता ने कसा तंज
Image Credit: फाइल फोटोSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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