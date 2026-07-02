'आज पोस्टिंग मिली है, कल गैलेंट्री अवार्ड मिल जाएगा हत्यारोपी राजेश शर्मा को', कांग्रेस प्रवक्ता ने कसा तंज

राजेश राठौर ने कहा- 'इतने बड़े गंभीर मामला के कि जिस एनकाउंटर की भर्त्सना सम्पूर्ण देश में अलग-अलग समुदाय के लोग, अलग-अलग संगठन के लोग कर रहे हैं. ऐसी स्थिति में जांच आयोग का गठन किया गया. जांच के दायरे में जो डीएसपी हो, वो अब तक ये नहीं बता पाए कि गोली उन्होंने स्वयं मारा या किसी उच्चतम अधिकारी के आदेश से मारा. और जो जांच के घेरे में हो उनका पदस्थापना कहीं किया जाए, तो लगता है कि सरकार, यानी कि मुख्यमंत्री और अपराधी के बीच में एक सरकारी अधिकारियों का गिरोह चल रहा है. इसीलिए मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि ऐसे व्यक्ति जो जांच के दायरे में हैं, उनकी पदस्थापना आपके संज्ञान में ला के किया गया है या वरीय पुलिस अधिकारी स्वयं अपनी मर्जी से किए हैं, जिन्होंने एनकाउंटर का आदेश दिया था. और एनकाउंटर, हालांकि हम इसको नहीं कहेंगे, हत्या के आदेश दिया था.'