'बिहारियों को बदनाम करने का काम किया'...प्रशांत किशोर पर श्रेयशी सिंह का गंभीर आरोप
'बिहारियों को बदनाम करने का काम किया'...प्रशांत किशोर पर श्रेयशी सिंह का गंभीर आरोप

Bihar Chunav 2025: SIR और वोट चोरी को लेकर भाजपा की विधायक श्रेयशी सिंह ने कहा कि जैसे बरसात का मौसम आता है उसी तरह चुनाव का भी मौसम आता है. प्रशांत किशोर को लेकर श्रेयसी सिंह ने कहा कि मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि आप जिन मुद्दों को लेकर चुनावी नीति बना रहे हैं, उन मुद्दों के ऊपर आपने बिहारियों को बदनाम करने का काम किया है. वही तेजस्वी यादव पर FIR वाले मुद्दे को लेकर श्रेयसी सिंह ने कहा कि मुझे लगता है कि पहले भी उनके ऊपर बहुत सारे FIR हो चुके हैं.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Aug 27, 2025, 04:40 PM IST

श्रेयशी सिंह, भाजपा विधायक
श्रेयशी सिंह, भाजपा विधायक

Bihar Chunav 2025: SIR और वोट चोरी को लेकर भाजपा की विधायक श्रेयशी सिंह ने कहा कि जैसे बरसात का मौसम आता है उसी तरह चुनाव का भी मौसम आता है. बरसात आता है तो मेंढक भी आते हैं ठीक उसी तरह से बिहार में अभी चुनाव हो तो सभी लोगों को अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए यहां पर दौरे पर निकलने की जरूरत है. जदयू कॉपी कर के सारी घोषणाएं कर रही है जिसको लेकर के श्रेयशी सिंह ने कहा कि बिल्कुल भी यह गलत बात है क्योंकि मुझे लगता है कि मैं खुद दो बार कम से कम विधानसभा के माध्यम से जो बिजली के बिल को माफ करने की मांग की है उसको सामने रखा था और कई बार NDA की बैठकों में इस चीज को चर्चा हुई थी. 

अनेकों विधानसभा के सदस्यों ने और विधान परिषद के सदस्यों ने इस बात पर माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया तो कमाल की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं लेकिन किसी और की बात सुन रहे हैं. इस वक्त जैसा मैंने कहा कि यह लोग राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं लेकिन जनता भली भांति जानती है कि निर्णय कौन ले रहा है रोजगार कौन बाँट रहा है 125 यूनिट बिजली किसने फ्री की.

तेजस्वी यादव पर FIR वाले मुद्दे को लेकर श्रेयसी सिंह ने कहा कि मुझे लगता है कि पहले भी उनके ऊपर बहुत सारे FIR हो चुके हैं और अभी भी हो रहे हैं अगर उन्हें डर नहीं लगता है तो अच्छी बात है उनको मजबूती से केस लड़ना चाहिए.

ये भी पढ़ें: 'बिहार में बनेगी भगवा सोच वालों की सरकार, विपक्ष के बैंक की राजनीति से लोग तंग'

प्रशांत किशोर को लेकर श्रेयसी सिंह ने कहा कि मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि आप जिन मुद्दों को लेकर चुनावी नीति बना रहे हैं,  उन मुद्दों के ऊपर आपने बिहारियों को बदनाम करने का काम किया है.आपने कभी भी बिहार के बारे में अच्छा नहीं बोला है. आपने सिर्फ देश में नहीं विदेश में जाकर बिहारी का नाम खराब करने का काम किया है. आपको क्या लगता है कि बिहार में जितने युवा हैं जो पढ़ लिखकर आगे बढ़ रहे हैं, जितने खिलाड़ी है जैसे कि मैं स्वयं एक खिलाड़ी हूं अंतरराष्ट्रीय जगत में बिहार भारत के लिए पदक जीत चुकी हूं. मेरे जैसे और भी लोग है जो बिहारी होने के नाते गर्व करते हैं और अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय मंच पर रहते हैं. आप सभी लोगों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं .आप अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जो नेरेटिव चेंज करने का काम कर रहे हैं उसको खराब मत कीजिए.
रिपोर्ट: सुन्दरम

