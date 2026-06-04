मुजफ्फरपुर अस्पताल अग्निकांड के बीच दिल्ली चले स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, हादसे पर साधी चुप्पी तो RJD ने घेरा

Nishant Kumar On Muzaffarpur Hospital Fire Incident: मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में हुए भीषण अग्निकांड में अबतक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई लोग अभी भी गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं. इस दर्दनाक घटना के बीच सूबे के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार एक बार फिर से ट्रोल हो गए हैं. दरअसल, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार इस भयानक हादसे के बीच लोगों को रोता-बिलखता छोड़कर खुद दिल्ली रवाना हो गए. इतना ही नहीं उन्होंने मुजफ्फरपुर के प्रसाद अस्पताल में लगी आग की घटना पर पूरी तरह चुप्पी साधे रखी.

स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार जब पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे तो पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया और घटना को लेकर कुछ सवाल किए, लेकिन निशांत कुमार एकदम चुप रहे. वे पत्रकारों के सवालों का कोई जवाब दिए बिना ही आगे निकल गए. स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की चुप्पी पर को लेकर अब विपक्षी दलों ने जोरदार हमला किया है. इस मामले में राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि मुजफ्फरपुर के अस्पताल में आग लगने के बाद कुछ लोगों की जान जाने की सूचना है जो बेहद दुखद है. इस तरह के मामलों पर सरकार को संवेदनशील होना चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री से जब इसपर सवाल पूछा जाता है तो वो चुप्पी साध लेते हैं. ये संवेदहीनता की प्रकाष्ठा है.

कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को घेरते हुए कहा कि कहीं आग लग रही है और कहीं चोरी डकैती हो रही है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए. मुजफ्फरपुर में अस्पताल में आग लगी और लोगों की दुखद मौत हो गई, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं. कांग्रेस नेता ने कहा कि जिस विभाग के वो (निशांत) मंत्री हैं, उनको संवेदना के रूप में दो शब्द कहना चाहिए था. दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के सोशल हैंडल एक्स पर एक पोस्ट करके इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी.

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एक्स पर निशांत कुमार ने इस हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए लिखा कि इस दुखद घटना की पूरी निष्पक्षता से जांच की जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस घटना में जो भी लोग जिम्मेदार पाए जाएंगे, उन पर कड़ी कार्रवाई करते हुए जवाबदेही तय की जाएगी. स्वास्थ्य मंत्री ने जिला प्रशासन को अलर्ट पर रहने और घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने अधिकारियों को युद्धस्तर पर राहत कार्य चलाने के आदेश दिए हैं.