बिहार SIR से जुड़ी याचिकाओं पर SC में टली सुनवाई, चुनाव आयोग और प्रशांत भूषण में हुई तीखी नोकझोंक

Bihar SIR: बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई टल गई है. SC ने इसे 4 नवंबर तक के लिए स्थगित किया है. SC में सुनवाई के दौरान ECI और एडीआर के वकील के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली है.

 

Edited By:  Ranjana Dubey|Last Updated: Oct 16, 2025, 04:30 PM IST

बिहार SIR से जुड़ी याचिकाओं पर SC में टली सुनवाई
Bihar SIR: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई 4 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी. इस दौरान अदालत में चुनाव आयोग और एडीआर (एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स) के वकील प्रशांत भूषण के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई. सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की ओर से वकील राकेश द्विवेदी ने प्रशांत भूषण पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और दस्तावेजों में हेराफेरी और गलत बयानों का सहारा ले रहे हैं.

प्रशांत भूषण ने आरोपों का दिया जवाब
प्रशांत भूषण ने इसका जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने जो नाम अदालत में प्रस्तुत किए थे, वे ड्राफ्ट मतदाता सूची में मौजूद थे. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने मतदाता सूची से 65 लाख नाम हटाने के बाद भी कई नए नाम गुपचुप तरीके से डिलीट किए हैं, लेकिन अब तक इन नामों का पूरा ब्योरा और कारणों सहित सूची सार्वजनिक नहीं की गई है. प्रशांत भूषण ने अदालत से मांग की कि आयोग को हर उस नाम की विस्तृत जानकारी देनी चाहिए, जिसका नाम सूची से हटाया गया है और उसका कारण बताना चाहिए. यह सूची वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से अपलोड की जानी चाहिए.

'अंतिम सूची जारी करने की प्रक्रिया'
इस पर चुनाव आयोग की ओर से वकील राकेश द्विवेदी ने कहा, 'अभी अंतिम सूची जारी करने की प्रक्रिया चल रही है. पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 17 अक्टूबर है और दूसरे चरण के लिए 20 अक्टूबर. इसलिए मतदाता सूची को इन तारीखों तक फ्रीज किया जाएगा.' राकेश द्विवेदी ने कहा कि आयोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी. उन्होंने सवाल उठाया कि जब आयोग खुद यह प्रक्रिया कर रहा है तो याचिकाकर्ता न्यायालय से ऐसा निर्देश क्यों मांग रहे हैं? इस पर जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, 'हमें कोई संदेह नहीं कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी निभाएगा. नाम जोड़ने और हटाने के बाद सूची प्रकाशित करना उसकी संवैधानिक बाध्यता है. यह मामला अभी बंद नहीं हुआ है.'

'10 दिनों के भीतर प्रत्युत्तर दाखिल करें'
अदालत ने चुनाव आयोग के वकील से कहा कि उसका जवाबी हलफनामा याचिकाकर्ता प्रशांत भूषण को सौंपा जाए और भूषण को आदेश दिया कि वे 10 दिनों के भीतर अपना प्रत्युत्तर दाखिल करें. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की अंतिम मतदाता सूची सभी राजनीतिक दलों और मतदान एजेंटों को उपलब्ध कराई जानी चाहिए. इस बीच अन्य याचिकाकर्ताओं के वकील, गोपाल शंकरनारायणन और वृंदा ग्रोवर, ने सवाल उठाया कि क्या चुनाव आयोग के पास एसआईआर जैसी प्रक्रिया चलाने का अधिकार है. इस पर अदालत ने आयोग को लिखित नोट दाखिल करने का निर्देश दिया.

-आईएएनएस

Bihar SIRSupreme Courtbihar chunav 2025

