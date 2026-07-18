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बिहार में हेली और एयर टूरिज्म सेवा की शुरुआत, सीएम सम्राट चौधरी ने पटना जॉय राइड को हरी झंडी दिखाई

CM Samrat Choudhary: मुख्यमंत्री बिहार हेली-टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना-2026 के अंतर्गत बिहार में पर्यटन को नई गति मिलेगी. साथ ही राज्य के ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों को हवाई दृष्टि से देखने का अनूठा अवसर उपलब्ध कराएगी.

Edited By:Shailendra Reported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 18, 2026, 08:08 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 08:08 PM IST
बिहार में हेली और एयर टूरिज्म सेवा की शुरुआत, सीएम सम्राट चौधरी ने पटना जॉय राइड को हरी झंडी दिखाई
Image Credit: (Z News) सीएम सम्राट चौधरी ने पटना जॉय राइड को हरी झंडी दिखाईSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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