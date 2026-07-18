/बिहार में हेली और एयर टूरिज्म सेवा की शुरुआत, सीएम सम्राट चौधरी ने पटना जॉय राइड को हरी झंडी दिखाई

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 18 जुलाई, 2026 दिन शनिवार को पटना हवाई अड्डा प्रागंण में बिहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट के नवनिर्मित हैंगर का फीता काटकर और शिलापट्ट अनावरण कर उद्घाटन किया. मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 के अन्तर्गत पटना जॉय राइड के शुभारंभ के तहत मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर जॉय राइड से सफर करनेवाले पर्यटकों को टिकट प्रदान कर इसकी शुरूआत की. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कमर्शियल पायलट लाइसेंस (Commercial Pilot Licence-CPL) प्राप्त 4 अभ्यर्थियों- कैप्टन कुमार धैर्य, कैप्टन जीनियस विवेक, कैप्टन कर्ण कुमार भारती और कैप्टन सोनल मान सिंह को प्रमाण पत्र प्रदान कर उन्हें उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि बिहार के युवा, विमानन जैसे अत्याधुनिक एवं संभावनाओं से भरपूर क्षेत्र में आगे बढ़ें और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें.