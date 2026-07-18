/बिहार में हेली और एयर टूरिज्म सेवा की शुरुआत, सीएम सम्राट चौधरी ने पटना जॉय राइड को हरी झंडी दिखाई

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मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 18 जुलाई, 2026 दिन शनिवार को पटना हवाई अड्डा प्रागंण में बिहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट के नवनिर्मित हैंगर का फीता काटकर और शिलापट्ट अनावरण कर उद्घाटन किया. मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म और एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 के अन्तर्गत पटना जॉय राइड के शुभारंभ के तहत मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर जॉय राइड से सफर करनेवाले पर्यटकों को टिकट प्रदान कर इसकी शुरूआत की. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कमर्शियल पायलट लाइसेंस (Commercial Pilot Licence-CPL) प्राप्त 4 अभ्यर्थियों- कैप्टन कुमार धैर्य, कैप्टन जीनियस विवेक, कैप्टन कर्ण कुमार भारती और कैप्टन सोनल मान सिंह को प्रमाण पत्र प्रदान कर उन्हें उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि बिहार के युवा, विमानन जैसे अत्याधुनिक एवं संभावनाओं से भरपूर क्षेत्र में आगे बढ़ें और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें.
इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री बिहार हेली-टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना-2026 के अंतर्गत बिहार में पर्यटन को नई गति मिलेगी और राज्य के ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों को हवाई दृष्टि से देखने का अनूठा अवसर उपलब्ध कराएगी. इससे पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, निवेश आकर्षित होगा तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे.
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार पर्यटन और नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं के विकास के माध्यम से बिहार को नई पहचान दिलाने के लिए संकल्पित है.
हेली-टूरिज्म और एयर टूरिज्म जैसी अभिनव पहलें राज्य के पर्यटन मानचित्र को और अधिक समृद्ध बनाएंगी. साथ ही देश-विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करेंगी.
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह, सिविल विमानन विभाग के सचिव निलेश रामचन्द्र देवड़े, पटना प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक जितेन्द्र राणा, पर्यटन विभाग के निदेशक उदयन मिश्रा, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक नंद किशोर, पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के. शर्मा समेत अन्य वरीय पदाधिकारीगण और हेलीकॉप्टर जॉय राइड से सफर करनेवाले पर्यटक उपस्थित थे.