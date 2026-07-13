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बिहार में हेली-टूरिज्म योजना 2026 की शुरुआत: सीएम सम्राट ने लव-कुश की जन्मस्थली और थारू समाज के बीच 'होम स्टे' का किया जिक्र

Bihar Heli-Tourism Scheme 2026: बिहार में आज से हेली-टूरिज्म योजना 2026 की शुरुआत हो गई है. 18 जुलाई, 2026 से पटना से राजगीर, वाल्मीकिनगर और कैमूर के लिए हर शनिवार और रविवार को सब्सिडी वाली हेली-टूरिज्म सेवा उपलब्ध होगी. राज्य सरकार प्रति टिकट ₹15,422 तक की सब्सिडी दे रही है.

Written ByRAJNISHEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jul 13, 2026, 03:54 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 03:54 PM IST
बिहार में हेली-टूरिज्म योजना 2026 की शुरुआत: सीएम सम्राट ने लव-कुश की जन्मस्थली और थारू समाज के बीच 'होम स्टे' का किया जिक्र
Image Credit: सीएम सम्राट चौधरी (सीएम एक्स अकाउंट)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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