बिहार में हेली-टूरिज्म योजना 2026 की शुरुआत: सीएम सम्राट ने लव-कुश की जन्मस्थली और थारू समाज के बीच 'होम स्टे' का किया जिक्र

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सीएम सम्राट चौधरी ने आज (13 जुलाई, 2026) मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद सभागार में बिहार हेली-टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना-2026 का शुभारंभ किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार दर्शन होना सबसे महत्वपूर्ण है. बिहार की समृद्धि और यहां के गौरवशाली इतिहास को जरूर जानना चाहिए और जमीन पर जाकर इसे देखना बहुत महत्वपूर्ण है. इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और दुनिया भर के पर्यटक आकर्षित होंगे. लव-कुश की जन्मस्थली को दुनिया देखे. यहां के जंगलों की खूबसूरती और थारू समाज के बीच 'होम स्टे' का अनुभव बहुत रोमांचकारी है. पानी हमारे लिए आपदा भी है और सौभाग्य भी.
उन्होंने कहा कि पर्यटन विभाग ने कई कार्यक्रम चलाकर पर्यटकों को सुविधाएं दी हैं. जो लोग बाहर से बिहार आते हैं, उन्हें यह देखकर आश्चर्य होता है कि बिहार अब कितना बदल गया है. अब यहां की व्यवस्था बदल गई है और ताज जैसे बड़े होटल आ गए हैं. मौर्या होटल को कांग्रेस की सरकार ने एक रुपए के टोकन पर दे दिया था, लेकिन अब हमें अशोक होटल से साढ़े आठ करोड़ रुपए और परिवहन विभाग वाली बिल्डिंग में बने होटल से 19 करोड़ रुपए की रॉयल्टी प्रत्येक वर्ष आएगी.
'सबसे अच्छी ग्रामीण सड़कें बिहार में'
सीएम ने कहा कि भगवान बुद्ध के अनुयायी दुनिया भर में हैं और वे बोधगया आना चाहते हैं. भगवान महावीर के जन्मस्थल लछुआड़ और लोकतंत्र की जननी वैशाली को दुनिया भर से लोग आकर देखना चाहते हैं. नालंदा में उस जमाने में 90 हजार किताबें जलाई गई थीं, लेकिन आज फिर से वह विश्वविद्यालय खड़ा है. हम पीएम मोदी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्स्थापित किया. जब पटना संग्रहालय बन रहा था तो बहुत विवाद हुआ था, लेकिन आज इसे देश के सबसे बढ़िया संग्रहालय का दर्जा प्राप्त है.
सीएम ने आगे कहा कि बापू टावर जाकर देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता. आप देश के किसी भी कोने में चले जाइए, लेकिन बिहार के सुदूरवर्ती इलाकों में बनी सड़क से बढ़िया सड़क कहीं नहीं मिलेगी. हमारे बगल में चार राज्य हैं, आप कहीं भी चले जाइए, सबसे अच्छी ग्रामीण सड़कें बिहार में ही मिलेंगी. हम सबको 125 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं और आगे सोलर युक्त बिजली की व्यवस्था भी की जा रही है.
'रोपवे की कल्पना को जल्द से जल्द और विस्तार देना है'
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में आगे कहा कि ऐसी कई बातें हैं. बगल में बाबा हरिहरनाथ का मंदिर है, हमें इन सबके बारे में जानना पड़ेगा और अपनी विरासत को आगे बढ़ाना होगा. माता मुंडेश्वरी मंदिर भी अद्भुत है. आगे सभी जिलों पर फोकस किया जाएगा और हेली टूरिज्म (Heli Tourism) को बढ़ावा दिया जाएगा. लोगों को बिहार दर्शन कराना है. हम प्रतिदिन बिहार दर्शन करा सकें, ऐसी व्यवस्था करनी है. दो दिन के इस कार्यक्रम को और बढ़ाना है.
सीएम सम्राट ने आगे कहा कि विकास के रास्ते को आगे ले जाना है, हालांकि, जब विपदा नेपाल में आती है तब यहां समस्या उत्पन्न होती है. रोपवे की कल्पना को जल्द से जल्द और विस्तार देना है. देवानंद और हेमामालिनी की फिल्म की शूटिंग राजगीर के रोपवे पर हुई थी. लोग गंगा पथ से हरिहरनाथ तक रोपवे के जरिए पहुंचें, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता. अभी सरकार को टूरिज्म विभाग को पैसा देना पड़ता है, लेकिन आगे ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि टूरिज्म विभाग सरकार को पैसा (राजस्व) दे.