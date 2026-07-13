बिहार में हेली-टूरिज्म योजना 2026 की शुरुआत: सीएम सम्राट ने लव-कुश की जन्मस्थली और थारू समाज के बीच 'होम स्टे' का किया जिक्र

सीएम सम्राट चौधरी ने आज (13 जुलाई, 2026) मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद सभागार में बिहार हेली-टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना-2026 का शुभारंभ किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार दर्शन होना सबसे महत्वपूर्ण है. बिहार की समृद्धि और यहां के गौरवशाली इतिहास को जरूर जानना चाहिए और जमीन पर जाकर इसे देखना बहुत महत्वपूर्ण है. इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और दुनिया भर के पर्यटक आकर्षित होंगे. लव-कुश की जन्मस्थली को दुनिया देखे. यहां के जंगलों की खूबसूरती और थारू समाज के बीच 'होम स्टे' का अनुभव बहुत रोमांचकारी है. पानी हमारे लिए आपदा भी है और सौभाग्य भी.