Hemant Soren Birthday: हेमंत सोरेन का 50वां जन्मदिन आज, देखें विरासत से विजय तक की यात्रा
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2874561
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Hemant Soren Birthday: हेमंत सोरेन का 50वां जन्मदिन आज, देखें विरासत से विजय तक की यात्रा

Hemant Soren Birthday: हेमंत सोरेन का जन्म 10 अगस्त 1975 को रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में हुआ था. हेमंत सोरेन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बोकारो से पूरी की, लेकिन बीआईटी मेसरा रांची में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई अधूरी छोड़ दी. हाल ही में उनके पिता का देहांत हो गया है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 10, 2025, 10:13 AM IST

Trending Photos

हेमंत सोरेन
हेमंत सोरेन

Hemant Soren Birthday Special: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आज (रविवार, 10 अगस्त) को जन्मदिन है. वे 50 साल के हो गए हैं. उनका जन्म 10 अगस्त 1975 को नेमरा में हुआ था. उनके पिता शिबू सोरेन का हाल ही में निधन हुआ है, इसलिए इस साल उनका जन्मदिन बड़े धूमधाम से नहीं मनाया जाता है. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी नेतृत्व क्षमता के दम पर राज्य की राजनीति में एक अलग पहचान बनाई है. वह न केवल एक प्रभावशाली राजनेता हैं, बल्कि उनकी जिंदगी और राजनीतिक सफर से जुड़ी कई रोचक बातें भी हैं.

हेमंत सोरेन का जन्म 10 अगस्त 1975 को रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में हुआ था. हेमंत सोरेन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बोकारो से पूरी की, लेकिन बीआईटी मेसरा रांची में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई अधूरी छोड़ दी. साल 2009 में बड़े भाई दुर्गा सोरेन की असामयिक मृत्यु के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़कर जेएमएम की कमान संभाली. यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उन्हें एक इंजीनियरिंग छात्र से झारखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री तक पहुंचाया. 2009 में वे राज्यसभा सांसद बने और फिर दुमका विधानसभा सीट से जीत हासिल की. उसके बाद साल 2013 में वे झारखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने, हालांकि उनका पहला कार्यकाल केवल 17 महीने का रहा. 

ये भी पढ़ें- झारखंड के शिक्षा मंत्री की हालत नाजुक, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा- 'रखी जा रही नजर'

साल 2019 में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन की जीत के बाद हेमंत ने दोबारा मुख्यमंत्री पद संभाला. उनके नेतृत्व में सरकार ने आदिवासी कल्याण, ग्रामीण विकास और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर जोर दिया. 'माईया सम्मान योजना' जैसी पहल ने लाखों महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की. हेमंत सोरेन का सफर चुनौतियों से भरा रहा है. जनवरी 2024 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें एक कथित जमीन घोटाले में गिरफ्तार किया, जिसे उन्होंने केंद्र सरकार की राजनीतिक साजिश करार दिया. पांच महीने जेल में बिताने के बाद जून 2024 में झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दी. 

ये भी पढ़ें- 'मारा न जाता तो सुदेश महतो को मार देता मार्टिन केरकेट्टा': प्रवीण प्रभाकर

इसी बीच उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने इस दौरान गांडेय सीट से उपचुनाव जीतकर राजनीतिक मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज की. 2024 के विधानसभा चुनावों में जेएमएम-नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने 56 सीटें जीतकर शानदार वापसी की और हेमंत ने 28 नवंबर 2024 को चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. उनके पिता शिबू सोरेन जेएमएम के संस्थापक और झारखंड आंदोलन के प्रमुख नेता रहे, जिनसे उन्होंने राजनीति में आगे बढ़ने की प्रेरणा ली. हेमंत सोरेन एक खेल प्रेमी हैं और उन्हें साइकिलिंग और क्रिकेट खेलना पसंद है. वे अक्सर साइकिल चलाते हुए देखे जाते हैं, जो उनकी सादगी को दर्शाता है.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Hemant SorenJMMJharkhand Politics

Trending news

bihar flood
Bihar Flood: बिहार में बाढ़ से हाहाकार, इन 5 जिलों के लिए NDRF की टीमें रवाना
No Horn Day
No Horn Day: पटना में अब संडे को हॉर्न बजाना मना है, जानिए क्यों लिया गया ये फैसला
Khagaria News
8 देशी पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस और... खगड़िया पुलिस ने 3 हथियार तस्करों को धरा
Kaimur News
Kaimur News: सड़क हादसे में देवर-भाभी की दर्दनाक मौत, कैमूर में ये घटना रुला देगी
patna news
चंदन मिश्रा हत्याकांड में एक और शूटर गिरफ्तार, हथियार सप्लायर राजेश यादव भी धराया
bihar chunav 2025
बिहार चुनाव के लिए जनसुराज तैयार, 20 अगस्त को जारी होगी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट!
bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: ये 17 राजनीतिक पार्टियां नहीं लड़ पाएंगी बिहार चुनाव, जानें कारण
Pappu Yadav
गंगा और कोसी ने मचाई तबाही, पप्पू यादव ने लिया हालात का जायजा
Sunil Mahajan
दानापुर के राजद विधायक रीत लाल यादव के करीबी सुनील महाजन रंगदारी मामले में गिरफ्तार
Begusarai News
गंगा की तेज धार ने ले ली 2 बच्चियों की जान, बेगूसराय में बाढ़ का कहर जारी
;