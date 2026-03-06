नीतीश का हश्र देख सहम गए होंगे हेमंत सोरेन! बिहार के पॉवर गेम से खौफ में झारखंड मुक्ति मोर्चा

रांची/पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना सम्मानजनक विदाई है या भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक बिसात पर एक दिग्गज राजनेता का सरेंडर? इस सवाल ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रातों की नींद उड़ा दी है. पिछले कुछ दिनों से अटकलें चल रही थीं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी आने वाले दिनों में एनडीए में शामिल हो सकता है. अब पार्टी पर खौफ का साया मंडराने लगा है. माना जा रहा था कि बजट सत्र के बाद झामुमो एनडीए का हिस्सा बन सकता है. पिछले साल के अंत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के दिल्ली दौरे के समय इस बात को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही थीं. अब बिहार में राजनीतिक फेरबदल को देखकर शायद वे सहम गए होंगे.

नीतीश का हश्र और सोरेन की घबराहट

झारखंड मुक्ति मोर्चा के गलियारों में चर्चा है कि नीतीश कुमार जैसे कद्दावर नेता, जिन्होंने 20 साल तक बिहार पर राज किया, उन्हें भाजपा ने एक झटके में राज्यसभा का नामांकन भरवा दिया और मुख्यमंत्री का पद अपने कोटे में डालने को लेकर राजी कर लिया. झारखंड मुक्ति मोर्चा के रणनीतिकारों का मानना है कि यदि नीतीश कुमार जैसे दिग्गज मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी नहीं बचा सके तो एनडीए में जाने पर हेमंत सोरेन का वजूद भी जूनियर पार्टनर बनकर रह जाएगा और भविष्य में हेमंत सोरेन का हश्र भी नीतीश कुमार की तरह हो सकता है.

ये भी पढ़ें: क्या राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं नीतीश कुमार? BJP से 'महाडील' की एक्सक्लूसिव परतें!

Add Zee News as a Preferred Source

बीजेपी ने नीतीश कुमार का किया राजनीतिक कत्ल: झामुमो

झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने बिहार में जो भी कुछ भी हुआ है, उसे राजनीतिक कत्ल करार दिया है. जाहिर है, झारखंड मुक्ति मोर्चा अब एनडीए से जाने से पहले 100 बार सोचेगी. झामुमो के लिए यह संदेश गया है कि एनडीए में जाने का मतलब है अपनी पार्टी की चाबी भाजपा और अमित शाह को सौंप देना.

भविष्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा के दोफाड़ होने का डर

झामुमो को डर है कि अगर वह एनडीए का हिस्सा बनी तो भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के मुद्दे पर उसे घेरकर पार्टी में दोफाड़ कर सकती है. महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी का उदाहरण भी झामुमो के सामने है. इसलिए झामुमो अब एनडीए का रुख करने के बजाय राजद और कांग्रेस से रिश्ते सुधारकर आगे चलती हुई दिख रही है.