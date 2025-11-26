बिहार में 400 अपराधियों की हिट लिस्ट तैयार, सम्राट चौधरी बोले- सरकार तैयारी कर चुकी है

Bihar News: बिहार में एनडीए की सरकार के गठन के साथ ही बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी एक्शन में नजर आ रहे हैं. पदभार संभालने के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अपराध के खिलाफ कठोर अभियान चलाने का फैसला लिया है. बिहार में 400 अपराधियों की हिट लिस्ट पर कार्रवाई करने पर सम्राट चौधरी ने कहा कि कोर्ट को यह जानकारी दी गई है. कोर्ट जैसे ही आदेश जारी करेगी, उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी. सरकार तैयारी कर चुकी है.

'ममता की नींव हिली हुई है'

ममता बनर्जी के भाजपा की नींव हिलाने की बात कहने पर सम्राट चौधरी ने कहा कि ममता की नींव हिली हुई है, इसलिए यह बात कर रही है. उनके सामने इस बार भाजपा की सरकार होगी. बंगाल में ममता को जो बोलना है बोलते रहे. बिहार में अपराधी घटना पर राजद के क्राइम बुलेटिन जारी करने पर सम्राट चौधरी ने कहा कि लगातार नीतीश कुमार ने सुशासन दिया है. अपराध समाप्त नहीं हुआ है, अपराध पर कार्रवाई हो रही है. नीतीश कुमार ने सुशासन दिया है. ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को खत्म किया है, अपराधिक घटना हो रही है, चिंता का विषय है आगे इससे भी खत्म करना है.

'आधे से ज्यादा आपराधिक इतिहास वाले'

वही, इसपर बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन पाण्डेय ने कहा कि अपराध और अपराधियों से ग्रस्त बिहार के लिए यह खबर निश्चित तौर पर सुकून देती है लेकिन यह स्पष्ट करना होगा सम्राट चौधरी को कि क्या बिहार में यह 400 अपराधियों की जो लिस्ट बनी है, उसमें सत्ता संरक्षित अपराधियों का भी नाम उन्होंने इंसर्ट कराया है क्या. सत्ता संरक्षित तमाम अपराधियों को भी इस लिस्ट से डरने की जरूरत है क्या? साथ ही साथ उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए कि उनके जीते हुए जनप्रतिनिधियों में 46% दागदार है और मंत्रियों में आधे से ज्यादा आपराधिक इतिहास वाले हैं तो क्या सबको वह शामिल कर रहे हैं या अभी भी वह पर विरोधाभासी विचारधारा के लोगों को ही इस लिस्ट में शामिल कर रहे हैं और ऐसे लोगों को ही चिन्हित किया जा रहा है जिनसे इनकी सत्ता को चुनौती मिल रही.