Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3019107
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

बिहार में 400 अपराधियों की हिट लिस्ट तैयार, सम्राट चौधरी बोले- सरकार तैयारी कर चुकी है

Bihar News: बिहार में 400 अपराधियों की हिट लिस्ट पर कार्रवाई करने पर सम्राट चौधरी ने कहा कि कोर्ट जैसे ही आदेश जारी करेगी, संपत्ति जब्त कर ली जाएगी. साथ ही ममता बनर्जी के बयान पर सम्राट चौधरी ने कहा कि ममता की नींव हिली हुई है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 26, 2025, 04:26 PM IST

Trending Photos

बिहार में 400 अपराधियों की हिट लिस्ट तैयार, सम्राट चौधरी बोले- सरकार तैयारी कर चुकी है
बिहार में 400 अपराधियों की हिट लिस्ट तैयार, सम्राट चौधरी बोले- सरकार तैयारी कर चुकी है

Bihar News: बिहार में एनडीए की सरकार के गठन के साथ ही बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी एक्शन में नजर आ रहे हैं. पदभार संभालने के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अपराध के खिलाफ कठोर अभियान चलाने का फैसला लिया है. बिहार में 400 अपराधियों की हिट लिस्ट पर कार्रवाई करने पर सम्राट चौधरी ने कहा कि कोर्ट को यह जानकारी दी गई है. कोर्ट जैसे ही आदेश जारी करेगी, उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी. सरकार तैयारी कर चुकी है.

यह भी पढ़ें: मधेपुरा से लेकर सीतामढ़ी तक ताबड़तोड़ फायरिंग, राजद ने क्राइम बुलेटिन किया जारी

'ममता की नींव हिली हुई है'
ममता बनर्जी के भाजपा की नींव हिलाने की बात कहने पर सम्राट चौधरी ने कहा कि ममता की नींव हिली हुई है, इसलिए यह बात कर रही है. उनके सामने इस बार भाजपा की सरकार होगी. बंगाल में ममता को जो बोलना है बोलते रहे. बिहार में अपराधी घटना पर राजद के क्राइम बुलेटिन जारी करने पर सम्राट चौधरी ने कहा कि लगातार नीतीश कुमार ने सुशासन दिया है. अपराध समाप्त नहीं हुआ है, अपराध पर कार्रवाई हो रही है. नीतीश कुमार ने सुशासन दिया है. ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को खत्म किया है, अपराधिक घटना हो रही है, चिंता का विषय है आगे इससे भी खत्म करना है.

Add Zee News as a Preferred Source

'आधे से ज्यादा आपराधिक इतिहास वाले'
वही, इसपर बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन पाण्डेय ने कहा कि अपराध और अपराधियों से ग्रस्त बिहार के लिए यह खबर निश्चित तौर पर सुकून देती है लेकिन यह स्पष्ट करना होगा सम्राट चौधरी को कि क्या बिहार में यह 400 अपराधियों की जो लिस्ट बनी है, उसमें सत्ता संरक्षित अपराधियों का भी नाम उन्होंने इंसर्ट कराया है क्या. सत्ता संरक्षित तमाम अपराधियों को भी इस लिस्ट से डरने की जरूरत है क्या? साथ ही साथ उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए कि उनके जीते हुए जनप्रतिनिधियों में 46% दागदार है और मंत्रियों में आधे से ज्यादा आपराधिक इतिहास वाले हैं तो क्या सबको वह शामिल कर रहे हैं या अभी भी वह पर विरोधाभासी विचारधारा के लोगों को ही इस लिस्ट में शामिल कर रहे हैं और ऐसे लोगों को ही चिन्हित किया जा रहा है जिनसे इनकी सत्ता को चुनौती मिल रही.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Samrat ChaudharyBihar News

Trending news

Bihar News
'मोह-माया जैसी चीजों से ऊपर उठिए', जदयू ने लालू यादव को दी सलाह
Bihar Crime News
सहरसा में दिल दहला देने वाली घटना, फंदे से झूलता मिला IDBI मैनेजर का शव
Abdul Bari Siddiqui
'कुछ लोग समझ रहे हैं कि राबड़ी देवी बंगला के लिए गिड़गिड़ाएंगी, पर ऐसा नहीं होगा'
patna 10 circular road
10 सर्कुलर रोड से ही पॉलिटिक्स में लांच हुए थे तेजप्रताप और तेजस्वी
Rabri Devi
राबड़ी देवी ने नहीं खाली किया 10 सर्कुलर रोड तो क्या करेगी नीतीश सरकार?
Rabri Devi Bungalow
CM, वरिष्ठ मंत्री और मंत्रियों के अलावा विधायकों को आवास देने के क्या हैं नियम?
Bihar News
पानी भरने की रस्म निभा रही थी लड़कियां, मनचलों ने शुरू कर दी छेड़खानी,बांका में बवाल
Rabri Devi Bungalow
ऐश्वर्या-रोहिणी के आंसुओं का गवाह रहा 10 सर्कुलर रोड, तेज प्रताप का निष्कासन भी देखा
Digipin services
बिना पता बताए आपके घर पहुंचेगा कुरियर, बस डिजिपिन को रखिए याद
Bihar News
बेगूसराय में तेज रफ्तार ने मचाई तबाही, बहनोई की मौत साला गंभीर रूप से घायल