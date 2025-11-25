योगी की राह पर सम्राट का पहला कदम, बिहार में मनचलों और गालीबाजों की अब खैर नहीं

Bihar Anti-Romeo Squad: मंत्री सम्राट चौधरी ने कार्यभार संभालते ही महिला सुरक्षा को प्राथमिकता दी है. उन्होंने बिहार में एंटी-रोमियो स्क्वॉयड के गठन का एलान किया है. उन्होंने साफ कहा है कि यह दस्ता न केवल महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वाले तत्वों पर कार्रवाई करेगा.
Home Minister Samrat Chaudhary: बिहार में मनचलों और गालीबाजों की अब खैर नहीं होने वाली. राज्य के नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कार्यभार संभालते ही महिला सुरक्षा को प्राथमिकता दी है. उन्होंने बिहार में एंटी-रोमियो स्क्वॉयड के गठन का एलान किया है. जिसका उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर छेड़खानी और अभद्र व्यवहार को रोकना है. सम्राट चौधरी ने साफ कहा है कि यह दस्ता न केवल महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वाले तत्वों पर कार्रवाई करेगा, बल्कि अभद्र भाषा या गाली-गलौज कर माहौल खराब करने वालों पर भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
सम्राट चौधरी ने कहा कि उनकी सरकार सिर्फ सड़कों पर मनचलों को ही नहीं, बल्कि सार्वजनिक रूप से और सोशल मीडिया पर गाली-गलौज का इस्तेमाल करने वालों पर भी सख्ती से कार्रवाई करेगी. गृह मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया और इंटरनेट पर अभद्र भाषा (Abusing) का इस्तेमाल करने वालों की निगरानी की जाएगी और उन्हें बख्शा नहीं जाएगा.
बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने प्रशासनिक सुधारों पर बोलते हुए कहा कि जेलों को पूरी तरीके से निगरानी में रखा जाएगा. उन्होंने कहा कि अब डॉक्टर के कहने पर जेलों के अंदर बाहर का खाना ले जाने की इजाजत मिलेगी.
गृह मंत्री ने बिहार में अपराध और संगठित गिरोहों के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की अपनी नीति को दृढ़ता से दोहराया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि अपराधियों के खिलाफ अब तक के सबसे कड़े कदम उठाए जाएंगे, जिसका उद्देश्य राज्य में 'सुशासन' को और मजबूत करना है.
माफियाओं के अवैध साम्राज्य पर वार
गृह मंत्री ने बताया कि राज्य में अब तक 400 से अधिक बड़े माफियाओं की पहचान की गई है. इन चिन्हित अपराधियों की अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी. मंत्री ने साफ किया कि यह कार्रवाई भी कोर्ट के आदेश पर ही की जाएगी, ताकि कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरह पालन हो सके.
