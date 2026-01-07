Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3066793
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

बिहार के लोगों का ईज ऑफ लिविंग कैसे हो आसान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 जनवरी तक लोगों से मांगी राय

Nitish Kumar: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10वीं बार शपथ लेने के बाद सात निश्चय पार्ट 3 के तहत बिहार के लोगों का जीवन स्तर सुधारने और जीवनशैली को आसान बनाने का लक्ष्य रखा है. अब इसके लिए उन्होंने लोगों से सुझाव मांगे हैं.

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Jan 07, 2026, 05:34 PM IST

Trending Photos

बिहार के लोगों का ईज ऑफ लिविंग कैसे हो आसान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 जनवरी तक लोगों से मांगी राय (File Photo)
बिहार के लोगों का ईज ऑफ लिविंग कैसे हो आसान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 जनवरी तक लोगों से मांगी राय (File Photo)

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के लोगों का जीवन आसान बनाने के लिए 10 जनवरी तक लोगों से राय मांगी है. नीतीश कुमार ने बुधवार को एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा, आप सबको मालूम है कि 20 नवंबर 2025 को राज्य में नई सरकार के गठन के कुछ ही दिनों बाद हमलोगों ने राज्य को देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने हेतु सात निश्चय-3 के कार्यक्रमों को लागू किया है. सात निश्चय-3 के सातवें निश्चय ‘सबका सम्मान-जीवन आसान’ (Ease of Living) का मुख्य मकसद राज्य के सभी नागरिकों के दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कम कर उनके जीवन को और भी आसान बनाना है. इसे लेकर हमलोग लगातार महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं.

आगे उन्होंने लिखा, कई बार ऐसा देखा गया है कि आम लोग जब अपनी समस्याओं को लेकर सरकारी कार्यालय पहुंचते हैं तो अधिकारी उपस्थित नहीं रहते हैं, जिसके कारण उन्हें असुविधा होती है. इसे देखते हुए अब राज्य के आमजनों को सरकारी कार्यालयों से संबंधित कार्यों में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े, इसे लेकर निम्न महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं- 

- प्रत्येक सप्ताह के दो कार्यदिवस (सोमवार एवं शुक्रवार) को ग्राम पंचायत, थाना, अंचल, प्रखंड, अनुमंडल, जिला, प्रमंडल एवं राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में आमलोग अपनी शिकायतों के निष्पादन के लिए संबंधित पदाधिकारी से उनके निर्धारित कार्यस्थल/कार्यालय कक्ष में मिलेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

READ ALSO: 16वीं यात्रा पर निकलेंगे नीतीश, प्रगति यात्रा के दौरान की घोषणाओं की करेंगे समीक्षा

- निर्धारित दोनों दिवसों पर सभी संबंधित पदाधिकारी अपने-अपने कार्यालय में उपस्थित होकर लोगों से सम्मानपूर्वक मिलेंगे और उनकी शिकायतों को संवेदनशीलता के साथ सुनकर उसका त्वरित निराकरण करेंगे.

- सभी सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों को सम्मानपूर्वक बैठाने एवं मिलने के साथ-साथ उनके लिए जरूरी सुविधाओं जैसे पेयजल, शौचालय आदि की व्यवस्था की जाएगी. आगंतुकों से प्राप्त शिकायतों की पंजी का संधारण किया जाएगा एवं शिकायतों के सतत् अनुश्रवण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी.

- यह व्यवस्था 19 जनवरी 2026 से प्रभावी करने का निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों को दिया गया है. इसके लागू होने से आमजनों को काफी सुविधा होगी और उनकी समस्याओं का समाधान तेजी से हो सकेगा.

अंत में उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि यह पहल राज्य के आम नागरिकों के लिए काफी उपयोगी साबित होगी और उनका दैनिक जीवन आसान होगा. इस व्यवस्था के संबंध में यदि आप कोई अन्य विशिष्ट सुझाव देना चाहते हैं तो अपने बहुमूल्य सुझाव 10 जनवरी 2026 तक निम्न में से किसी एक माध्यम से दे सकते हैं.

TAGS

nitish kumar

Trending news

nitish kumar
बिहार के लोगों का ईज ऑफ लिविंग कैसे हो आसान, CM नीतीश ने 10 जनवरी तक मांगी राय
Bihar News
Good News: बिहार की विकास दर 13% के पार, जीएसडीपी में उछाल
These 5 expressways are going to be built in Bihar
बिहार में बनने जा रहे हैं ये 5 एक्‍सप्रेसवे,यूपी-महाराष्ट्र को टक्कर देने की तैयारी!
nitish kumar
16वीं यात्रा पर निकलेंगे नीतीश, प्रगति यात्रा के दौरान की घोषणाओं की करेंगे समीक्षा
ELEPHANT
हथिनी से संबंध बनाने लिए उत्तेजित हुआ हाथी, एग्रेसिव होकर ले रहा लोगों की जान
West Bengal Chunav 2026
पश्चिम बंगाल में पिछली बार JDU लड़ी तो थी पर मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं रही
Bhagwan Birsa Biological Park
हाथी ने सेंका अलाव, बाघ-शेर के बाड़ों में हीटर, रांची चिड़ियाघर में ऐसे कट रही रातें
Bihar News
अब गांव-गांव से निकलेंगे सचिन और सानिया, जानिए बिहार में कैसे तैयार हो रहे चैंपियन
Patna-Bettiah Four Lane
पटना-बेतिया का सफर होगा आसान: NH-139W के लिए जमीन अधिग्रहण अंतिम चरण में
Sasaram News
जाति जनगणना कराना और अब आवारा कुत्तों की जानकारी, बिहार के शिक्षक क्या-क्या करेंगे?