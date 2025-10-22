Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2971114
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

जो गठबंधन नहीं संभाल सके वह बिहार को क्या एकजुट रखेंगे?, राजद-कांग्रेस पर चिराग का हमला

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासी तापमान चरम पर है. केंद्रीय मंत्री और लोजपा (रामविलासप्रमुख चिराग पासवान ने महागठबंधन पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि गठबंधन पूरी तरह बिखर चुका है.

 

 

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Oct 22, 2025, 01:57 PM IST

Trending Photos

चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार
चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार

Bihar chunav 2025: केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने बिहार में महागठबंधन की स्थिति पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने महागठबंधन में एकता की कमी का दावा किया. इसके साथ ही, महागठबंधन के नेताओं पर समाज के वंचित वर्गों के साथ छल करने का आरोप लगाया. चिराग पासवान ने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए कहा, महागठबंधन में इतनी गड़बड़ी चल रही है, लेकिन राहुल गांधी कहां हैं? क्या यह राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी कि वे बैठकर गठबंधन में अड़चनों को दूर करें? यह कांग्रेस की गंभीरता की कमी को दर्शाता है.

उनका कहना है कि 14 नवंबर के बाद बिहार में एनडीए सरकार बनेगी और लोगों ने समझ लिया है कि अगर महागठबंधन पांच पार्टियों को एक साथ नहीं रख सकता, तो वह बिहार को कैसे एकजुट रख पाएगा. चिराग पासवान ने कहा, जो लोग गठबंधन को संभाल नहीं सकते, वे किस दुनिया में जी रहे हैं, यह सोचने वाली बात है. आज भी दूसरी चरण की नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद वे ऐसे बयान दे रहे हैं ताकि गठबंधन की अव्यवस्था या विफलता को छुपाया जा सके.

ये भी पढ़ें: जन सुराज के तीन प्रत्याशी हुए 'रणछोड़ दास', चुनावी जंग से पहले ही मैदान छोड़कर भागे

Add Zee News as a Preferred Source

दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी को टिकट न मिलने पर उन्होंने कहा कि यह हमेशा से कांग्रेस और महागठबंधन नेताओं का तरीका रहा है. उनका उद्देश्य वंचित वर्गों का अपमान, भ्रम और धोखा देना है और मौका मिलते ही वे सिर्फ अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति करते हैं.

चिराग पासवान ने महागठबंधन में हुए पूरी तरह के टूट की ओर इशारा करते हुए कहा, इतनी गड़बड़ी के बावजूद अगर वे सत्ता की उम्मीद कर रहे हैं, तो यह 'मुंगेरी लाल के सपने' के समान है. इतने दिनों बाद आज उन्होंने मीडिया को संबोधित किया. इतने समय तक वे कहां थे? आज अशोक गहलोत बिहार आए हैं जब महागठबंधन में सब कुछ हो चुका है. इस दौरान, चिराग पासवान ने राहुल गांधी पर भी तंज कसा. उन्होंने जलेबी का जिक्र करते हुए कहा, वे जिस तरीके से हरियाणा में वह औंधे मुंह गिरे, बिहार में भी यही हाल होने वाला है.
इनपुट: आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025Chirag Paswan

Trending news

bihar chunav 2025
तेजस्वी यादव को बहुत बड़ा झटका, मोहनिया से RJD प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन रद्द
bihar chunav 2025
'जाले की कोई मां ने बच्चा पैदा नहीं किया, जो कांग्रेस से चुनाव लड़ सके'
bihar chunav 2025
महागठबंधन अब ‘महा-लठबंधन’ बन गया है, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का तंज
bihar chunav 2025
हारे हुए योद्धाओं के दम पर बिहार फतह करना चाहती है कांग्रेस!
bihar chunav 2025
जन सुराज के तीन प्रत्याशी हुए 'रणछोड़ दास', चुनावी जंग से पहले ही मैदान छोड़कर भागे
PM Modi
24 अक्टूबर को समस्तीपुर में मोदी का हुंकार: कर्पूरी ग्राम से दुग्धपुरा तक चुनावी सभा
bihar chunav 2025
राजनीति से सन्यास लेने वाले हैं पप्पू यादव? बिहार चुनाव के बीच आखिर क्यों कही ये बात
bihar chunav 2025
'बिहार की राजनीति करने का अब मन नहीं करता', सांसद पप्पू यादव का छलका दर्द
Bhagalpur News
चुनाव से पहले भागलपुर में तनाव! धार्मिक पोस्टर से छेड़छाड़ पर भड़की हिंसा
Jharkhand Ghatsila Vidhansabha seat
घाटशिला उपचुनाव को लेकर आरोपों का दौर जारी, JMM-BJP ने एक-दूसरे पर खूब किया वार