जो गठबंधन नहीं संभाल सके वह बिहार को क्या एकजुट रखेंगे?, राजद-कांग्रेस पर चिराग का हमला

Bihar chunav 2025: केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने बिहार में महागठबंधन की स्थिति पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने महागठबंधन में एकता की कमी का दावा किया. इसके साथ ही, महागठबंधन के नेताओं पर समाज के वंचित वर्गों के साथ छल करने का आरोप लगाया. चिराग पासवान ने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए कहा, महागठबंधन में इतनी गड़बड़ी चल रही है, लेकिन राहुल गांधी कहां हैं? क्या यह राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी कि वे बैठकर गठबंधन में अड़चनों को दूर करें? यह कांग्रेस की गंभीरता की कमी को दर्शाता है.

उनका कहना है कि 14 नवंबर के बाद बिहार में एनडीए सरकार बनेगी और लोगों ने समझ लिया है कि अगर महागठबंधन पांच पार्टियों को एक साथ नहीं रख सकता, तो वह बिहार को कैसे एकजुट रख पाएगा. चिराग पासवान ने कहा, जो लोग गठबंधन को संभाल नहीं सकते, वे किस दुनिया में जी रहे हैं, यह सोचने वाली बात है. आज भी दूसरी चरण की नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद वे ऐसे बयान दे रहे हैं ताकि गठबंधन की अव्यवस्था या विफलता को छुपाया जा सके.

दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी को टिकट न मिलने पर उन्होंने कहा कि यह हमेशा से कांग्रेस और महागठबंधन नेताओं का तरीका रहा है. उनका उद्देश्य वंचित वर्गों का अपमान, भ्रम और धोखा देना है और मौका मिलते ही वे सिर्फ अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति करते हैं.

चिराग पासवान ने महागठबंधन में हुए पूरी तरह के टूट की ओर इशारा करते हुए कहा, इतनी गड़बड़ी के बावजूद अगर वे सत्ता की उम्मीद कर रहे हैं, तो यह 'मुंगेरी लाल के सपने' के समान है. इतने दिनों बाद आज उन्होंने मीडिया को संबोधित किया. इतने समय तक वे कहां थे? आज अशोक गहलोत बिहार आए हैं जब महागठबंधन में सब कुछ हो चुका है. इस दौरान, चिराग पासवान ने राहुल गांधी पर भी तंज कसा. उन्होंने जलेबी का जिक्र करते हुए कहा, वे जिस तरीके से हरियाणा में वह औंधे मुंह गिरे, बिहार में भी यही हाल होने वाला है.

