मंत्री दीपक प्रकाश की कुर्सी पर संकट, SC ने सरकार से पूछा- बिना विधायक/MLC बने 6 महीने से ज्यादा मंत्री कैसे?

बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के मंत्री के तौर पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने रखा गया. वकील ने कहा कि दीपक प्रकाश विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं हैं. गैर-विधायक को मंत्री पद पर बने रहने के लिए मिली 6 महीने की छूट केवल एक बार के लिए होती है. राज्य सरकार की कर से पेश वकील ने कहा कि यह मामला पहले से कोर्ट में है. 27 अगस्त को सुनवाई होनी है. सुप्रीम कोर्ट को जो मंजूर होगा, हम वो करेंगे. वहीं, सीजेआई ने कहा कि यह पूरी तरह कानून का सवाल है. राज्य सरकार को बताना होगा कि कोई व्यक्ति बिना विधायक/विधान परिषद का सदस्य बने, छह महीने से अधिक समय तक मंत्री कैसे बना रह सकता है? हम उनसे जवाब मांगेंगे.