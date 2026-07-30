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मंत्री दीपक प्रकाश की कुर्सी पर संकट, SC ने सरकार से पूछा- बिना विधायक/MLC बने 6 महीने से ज्यादा मंत्री कैसे?

बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के मंत्री के तौर पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने रखा गया. वकील ने कहा कि दीपक प्रकाश विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं हैं.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 30, 2026, 11:30 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 11:30 AM IST
मंत्री दीपक प्रकाश की कुर्सी पर संकट, SC ने सरकार से पूछा- बिना विधायक/MLC बने 6 महीने से ज्यादा मंत्री कैसे?
Image Credit: मंत्री दीपक प्रकाश की कुर्सी पर संकट! (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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