RJD Executive Meeting: लालू यादव ने कैसे बनाया था राष्ट्रीय जनता दल? धीरे-धीरे दूसरी पीढ़ी के हाथों में जा रही पार्टी

RJD Party Political Journey: बिहार की सियासत में तीन दशकों तक केंद्रबिंदु रहे लालू यादव का अब सियासी सूरज ढ़लता हुआ नजर आ रहा है. राजद में उनके युग का अंत हो चुका है और पार्टी अब आगे की यात्रा तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पूरी करेगी. राजद की आज (रविवार, 25 जनवरी) हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी यादव को नया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुन लिया गया है. इस तरह से पार्टी अब नई जनरेशन की ओर अपना पहला कदम रख चुकी है. इससे पहले तक पार्टी की कमान पूरी तरह से लालू यादव के पास थी. पार्टी स्थापना के बाद से अभी तक वही राष्ट्रीय अध्यक्ष थे. हालांकि, पार्टी की स्थापना के वक्त लालू यादव ने अपने करीबी नेता रंजन यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुना था, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने रंजन यादव से सारे अधिकार वापस ले लिए थे. आइए जानते हैं कि लालू यादव ने किन परिस्थितियों में पार्टी की स्थापना की थी?

बता दें कि लालू यादव ने 5 जुलाई 1997 में की थी. उस वक्त प्रदेश में लालू यादव के नेतृत्व में जनता दल की सरकार थी, लेकिन उसी समय लालू यादव का नाम चारा घोटाले में आया और उनके नाम अरेस्ट वॉरेंट जारी हो गया. इसके बाद जनता दल में ही उनके खिलाफ आवाज उठने लगी. लालू यादव पर सरकार और संगठन की कमान छोड़ने का दबाव बनाया गया. सीएम पद से इस्तीफा देने के लिए लालू यादव मान गए, लेकिन जनता दल का अध्यक्ष पद नहीं छोड़ना चाहते थे. जब उनकी बात नहीं मानी गई तो उन्होंने जनता दल से अलग होकर 'राष्ट्रीय जनता दल' (RJD) का गठन किया और अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया. इसके साथ ही अपने करीबी नेता रंजन यादव को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया था.

हालांकि, रंजन यादव ने राबड़ी देवी को हटाने की तैयारी शुरू कर दी थी. इसकी भनक लगते ही लालू यादव ने तत्काल प्रभाव से उनसे सारे अधिकार छीन लिए थे. इसके बाद से लालू यादव ने कभी यह गलती नहीं दोहराई. पिछले साल भी कार्यकारिणी बैठक से पहले तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलें चल रही थीं, लेकिन लालू यादव ने ऐसा नहीं किया था. इस बार भी तेजस्वी के नाम पर पार्टी-परिवार में घमासान देखने को मिल रहा था. इसके बावजूद लालू यादव ने तेजस्वी को पार्टी की कमान सौंप दी. कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को देखते हुए डॉक्टरों की सलाह पर यह कदम उठाया है. उनका यह कदम पार्टी के हित में बताया जा रहा है और इसी बहाने पार्टी को नई जनरेशन में शिफ्ट होने का मौका मिल रहा है. प्रदेश में अब जेडीयू को छोड़कर लगभग सभी दलों ने जनरेशनल शिफ्ट का काम पूरा कर लिया है.