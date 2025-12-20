'चार मंजिला घर 3.5 लाख रुपए में कैसे खरीदा?', संजय जायसवाल ने लालू परिवार पर किया कड़ा प्रहार

Bihar Politics: बिहार की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर तेज हो गया है. पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं. उनका कहना है कि दिल्ली जैसे महानगर में 3.50 लाख रुपए में चार मंजिला मकान खरीदे जाने की सच्चाई सार्वजनिक की जानी चाहिए. बता दें कि यह बयान ऐसे समय सामने आया है, जब तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर की एक घटना को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला था, जिसके बाद सियासी बहस और गरमा गई है. तेजस्वी यादव ने कहा था कि मुजफ्फरपुर में अत्यंत गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, रिश्वतखोरी, सूदखोरी, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अराजकता से तंग आकर एक सम्पूर्ण परिवार ने आत्महत्या कर ली. क्या ऐसी दर्दनाक घटनाओं का कारण 20 वर्षों की एनडीए सरकार की गरीब एवं जनविरोधी नीतियां नहीं है?

भाजपा सांसद का कड़ा हमला

मोतिहारी में मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा सांसद ने कहा कि मैं हमेशा कहता हूं कि राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी में चार मंज़िला घर 3.5 लाख रुपए में कैसे खरीदा जा सकता है, जबकि बिहार के सभी युवा युवा मुद्रा योजना के तहत लोन लेकर प्रॉपर्टी खरीदेंगे. आप जो करते हैं, वही आपको वापस मिलता है. लालू परिवार ने जो घाटाले का दौर दिया है, आज उनके परिवार का हाल हम सबके सामने है. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कथित तौर पर एक महिला का हिजाब हटाने वाले वायरल वीडियो पर हो रहे हंगामे पर भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार ने उसे अपनी बेटी की तरह माना और अलग तरीके से उसकी देखभाल की. किसी भी पिता या अभिभावक को अपनी बेटी के बारे में इसका कोई और मतलब नहीं निकालना चाहिए. इसे मुद्दा बनाना विपक्ष का काम है.

सांसद खेल महोत्सव-2025 का शुभारंभ

भाजपा सांसद ने चंपारण के खिलाड़ियों के लिए सुगौली खेल स्टेडियम में 'सांसद खेल महोत्सव-2025' का विधिवत शुभारंभ किया. इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य 'फिट युवा, विकसित भारत' के सपने को साकार करना है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने युवाओं में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और ग्रामीण स्तर से लेकर लोकसभा स्तर तक खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए 'सांसद खेल महोत्सव' के आयोजन की अभिनव परंपरा शुरू की है. इस प्रतियोगिता से उभरने वाली प्रतिभाएं आने वाले समय में विश्व खेल मंचों पर भारत का गौरव बढ़ाएंगी.

