Sanjay Saraogi Educated: कितने पढ़े लिखे हैं बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, जानिए

Sanjay Saraogi Educated: दरभंगा सदर विधानसभा से विधायक संजय सरावगी ने 18 दिसंबर, 2025 दिन गुरुवार को बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है. जिस दिन से उनको बिहार बीजेपी की कामन सौंपी गई, उसी दिन से संजय सरावगी के बारे में लोग जानना चाह रहे हैं. इतना ही नहीं बिहार के सियासी हलकों में सजय सरावगी के पढ़ाई लिखाई की भी खूब चर्चा हो रही है. चलिए इस ऑर्टिकल में जानते हैं कि कितने पढ़े लिखे हैं बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी?

बहुत पढ़े-लिखे हैं संजय सरावगी

बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी बहुत पढ़े-लिखे हैं. उन्होंने बिहार के दरभंगा में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से कॉमर्स (M.Com) और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA) दोनों में पोस्ट-ग्रेजुएट डिग्री हासिल की है. संजय सरावगी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) में एक छात्र कार्यकर्ता के तौर पर की और बाद में राजनीति और समाज सेवा में अपना करियर बनाया. वह दरभंगा निर्वाचन क्षेत्र से 6 बार विधायक (MLA) हैं. अब वर्तमान में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं.

कौन हैं संजय सरावगी?

बिहार के दरभंगा में संजय सरावगी का जन्म 28 अगस्त 1969 को हुआ था. भले ही संजय सरावगी का बिहार के दरभंगा जिले में हुआ हो, लेकिन वह यहां के मूल निवासी नहीं हैं, क्योंकि इनके माता-पिता के परिवार की जड़ें राजस्थान से हैं. संजय सरावगी के पिता परमेश्वर लाल सरावगी राजस्थान के सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ के मूल निवासी थे. जानकारी के अनुसार, वह राजस्थान से बिहार आकार दरभंगा में पेपर मील फैक्ट्री खोली थी और यहीं पर वह बस गए.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: बिहार बीजेपी के नए BOSS बने संजय सरावगी, प्रदेश अध्यक्ष पद की संभाली कुर्सी

संजय सरावगी बिहार विधान सभा के सदस्य हैं. वह पहली बार फरवरी 2005 में और फिर अक्टूबर 2005 में विधान सभा के लिए चुने गए और फिर 2010 में दरभंगा से अपने करीबी RJD उम्मीदवार को 26,000 वोटों के अंतर से हराया. उन्होंने 2015 के बिहार विधान सभा चुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार और पूर्व मेयर ओम प्रकाश खेरिया को 7000 वोटों के अंतर से फिर से हराया. अप्रैल 2018 में उन्हें प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया. साल 2020 के बिहार विधान सभा चुनाव में उन्होंने राजद उम्मीदवार अमरनाथ गामी को 10,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से फिर से हराया.

यह भी पढ़ें: Patna News: आज पदभार ग्रहण करेंगे बिहार BJP के नए प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी