Nitin Nabin News: बीजेपी में कैसे होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन और कितनी होती है पॉवर? जानें पूरी प्रक्रिया

BJP President Election: बीजेपी ने रविवार को संगठनात्मक स्तर पर बड़ा बदलाव किया है. पार्टी ने बिहार सरकार में मंत्री और बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है. नितिन नबीन महज 45 साल के हैं और अगर उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिल गई तो वे अबतक के सबसे युवा बीजेपी अध्यक्ष होंगे. इससे पहले अमित शाह 49 साल की उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे. बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा का कार्यकाल काफी पहले समाप्त हो गया था. पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव तक उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया था. वहीं चुनाव के बाद नड्डा को मोदी सरकार में जगह मिली और उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया. पार्टी की 'एक व्यक्ति-एक पद' नीति के तहत नड्डा के उत्तराधिकारी की तलाश तेज थी. लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी ने तमाम राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव संपन्न कराया और अंत में कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नबीन की ताजपोशी हुई. आइए जानते हैं कि बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है और बीजेपी अध्यक्ष के पास कितनी पॉवर होती है?

कौन बन सकता है BJP का राष्ट्रीय अध्यक्ष?

बीजेपी के संविधान के अनुसार, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए कम से कम 15 साल तक पार्टी का प्राथमिक सदस्य होना अनिवार्य है. इसके अलावा कम से कम चार अवधियों तक सक्रिय सदस्य रहा हो. वहीं पार्टी का सक्रिय सदस्य उसे ही माना जाएगा, जिसकी सदस्यता कम से कम तीन साल पुरानी हो. बता दें कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल तीन साल का होता है और एक व्यक्ति लगातार दो बार से ज्यादा इस पद पर नहीं रह सकता. वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव तब तक नहीं कराए जा सकते जब तक पार्टी के कम से कम आधे राज्यों में संगठनात्मक चुनाव पूरे न हो जाएं.

बीजेपी अध्यक्ष के पास कितनी पॉवर होती है?

बीजेपी अध्यक्ष की पॉवर की बात करें तो वह पार्टी में किसी तरह का फैसला लेने का अधिकारी होता है. पार्टी की रणनीति बनाना, चुनावी उम्मीदवारों का चयन करना और संगठन को एकजुट रखने की सभी जिम्मेदारियां अध्यक्ष के ही कंधों पर होती हैं. पार्टी के संविधान की धारा 20 के अनुसार, अध्यक्ष को 120 सदस्यों वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन करने का अधिकार है. इसमें महिलाओं के अलावा अनुसूचित जाति और जनजाति वर्गों को तय अनुपात में प्रतिनिधित्व देना जरूरी है.