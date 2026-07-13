/अक्टूबर-नवंबर से लेकर अब तक रेखा कुमारी की संपत्तियों में कितना हुआ इजाफा, संपत्ति और देनदारियों में कितना हुआ बदलाव

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राष्ट्रीय जनता दल की नेता और बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी रेखा कुमारी (पति- रंजय कुमार) की ओर से जुलाई 2026 में दाखिल किए गए नए हलफनामे से कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं. एक वर्ष से भी कम समय के भीतर (अक्टूबर-नवंबर 2025 के चुनाव से लेकर जुलाई 2026 तक) उनकी और उनके परिवार की संपत्ति, बैंक डिपॉजिट तथा कर्ज में महत्वपूर्ण अंतर देखने को मिला है. इस पूरे बदलाव को तुलनात्मक रूप से समझने के लिए नीचे विस्तृत रिपोर्ट और तालिकाएं दी जा रही हैं:
उम्मीदवार का परिचय और आपराधिक मामले
अक्टूबर 2025 के हलफनामे में रेखा कुमारी की उम्र 45 वर्ष थी, जो अब जुलाई 2026 के नए हलफनामे में 46 वर्ष हो गई है. आपराधिक मामलों की बात करें तो उनकी पृष्ठभूमि में कोई नया बदलाव नहीं हुआ है. उनके खिलाफ पूर्व की भांति केवल 1 मामला लंबित है, जो दुकान के संपत्ति विवाद से जुड़ा है (कोतवाली थाना, FIR नंबर- 445/2022). इसमें अभी तक कोई आरोप तय नहीं हुए हैं और न ही वे दोषी सिद्ध हैं.
संपत्तियों में बदलाव (चल एवं अचल संपत्ति)
रेखा कुमारी और उनके पति की संपत्ति के ब्योरे में इस अवधि के दौरान उतार-चढ़ाव देखा गया है. उनकी कुल अचल संपत्ति का मूल्य स्थिर है, वहीं चल संपत्ति (विशेषकर नगदी, बैंक डिपॉजिट और आभूषणों के बाजार मूल्य) में अंतर आया है.
चल और अचल संपत्ति का तुलनात्मक विश्लेषण (2025 vs 2026)
|संपत्ति का प्रकार
|नवंबर 2025 का हलफनामा
|जुलाई 2026 का हलफनामा
|क्या अंतर आया? (अंतर/अंतर का कारण)
|नगदी (रेखा कुमारी - स्वयं)
|₹95,000
|₹80,000
|₹15,000 की कमी हुई है।
|नगदी (रंजय कुमार - पति)
|₹1,50,000
|₹1,20,000
|₹30,000 की कमी हुई है।
|बैंक डिपॉजिट (रेखा कुमारी)
|PNB में ₹17,060.20
|
PNB में ₹16,002.82 +
YES बैंक में ₹1,437.96
• सोना 500 ग्राम (~₹57.35 लाख)
• चांदी 1.5 किलो (~₹20.25 लाख)
• सोना 500 ग्राम (~₹67.32 लाख)
• चांदी 1.5 किलो (~₹3.67 लाख)
100 ग्राम सोना (~₹13.46 लाख) +
₹1.50 लाख के कीमती रत्न
• स्वयं: ₹5.46 करोड़
• पति: ₹1.19 करोड़
• स्वयं: ₹5.46 करोड़
• पति: ₹1.19 करोड़
वित्तीय देनदारियों (कर्ज) का तुलनात्मक विश्लेषण (2025 vs 2026)
पारिवारिक आय, मुख्य पेशा और वित्तीय बदलाव का ब्योरा