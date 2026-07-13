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अक्टूबर-नवंबर से लेकर अब तक रेखा कुमारी की संपत्तियों में कितना हुआ इजाफा, संपत्ति और देनदारियों में कितना हुआ बदलाव

राष्ट्रीय जनता दल की नेता और बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी रेखा कुमारी (पति- रंजय कुमार) की ओर से जुलाई 2026 में दाखिल किए गए नए हलफनामे से कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं.

Written BySunil MIshra
Published: Jul 13, 2026, 04:18 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 04:18 PM IST
अक्टूबर-नवंबर से लेकर अब तक रेखा कुमारी की संपत्तियों में कितना हुआ इजाफा, संपत्ति और देनदारियों में कितना हुआ बदलाव
Image Credit: रेखा कुमारी, राजद प्रत्याशी (File Photo)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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.इंडस्ट्री में 2 दशकों का अनुभव है तो खबरों की बाजीगरी आती है. डिजिटल मीडिया में आधे दशक हो चुके हैं. लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में काम करना डिजिटल की दुनिया में मददगार साबित हुआ. दैनिक जागरण से शुरू हुआ सफर, अमर उजाला, हिन्दुस्तान, News Nation, ABP और India Ahead होते हुए Z Bihar Jharkhand तक पहुंचा है.  बिहार और झारखंड की स्थानीय और राजनीतिक खबरों की विशेष समझ.

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