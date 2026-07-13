/अक्टूबर-नवंबर से लेकर अब तक रेखा कुमारी की संपत्तियों में कितना हुआ इजाफा, संपत्ति और देनदारियों में कितना हुआ बदलाव

₹15,000 की कमी हुई है।

नगदी (रेखा कुमारी - स्वयं)

₹30,000 की कमी हुई है।

नगदी (रंजय कुमार - पति)

बैंक डिपॉजिट (रेखा कुमारी)

PNB में ₹17,060.20