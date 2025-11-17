Rohini Acharya Net Worth: कितनी संपत्ति की मालकिन हैं परिवार और पार्टी से नाता तोड़ने वाली रोहिणी आचार्य? जानें यहां

Rohini Acharya Net Worth: एक तो करारी हार और उसके बाद रोहिणी आचार्य का परिवार और पार्टी छोड़ना राजद और लालू परिवार के लिए किसी झटके से कम नहीं है. परिवार और पार्टी से नाता तोड़ने के बाद रोहिणी आचार्य लगातार एक्स पर पोस्ट करते हुए आक्रोश जता रही हैं, क्षोभ व्यक्त कर रही हैं और किडनी दान करने के फैसले पर अफसोस कर रही हैं. रोहिणी आचार्य के पोस्ट से लालू परिवार और राष्ट्रीय जनता दल में बवंडर खड़ा हो गया है. हालांकि अभी तक राष्ट्रीय जनता दल या लालू परिवार की तरफ से रोहिणी आचार्य के आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है. इन सब विवादों के बीच आइए जानते हैं कि रोहिणी आचार्य की नेट वर्थ यानी उनकी संपत्ति कितनी है?

लोकसभा चुनाव, 2024 में रोहिणी आचार्य सारण से राजद उम्मीदवार थीं. तब रोहिणी आचार्य ने अपने हलफनामे में जो संपत्ति बताई, उसके हिसाब से उनके पास साढ़े 5 किलो चांदी, आधा किलो सोना और 5 लाख रुपये के कीमती रत्न हैं. उनके पति समरेश सिंह के पास 36 करोड़ रुपये की संपत्ति है और एक करोड़ रुपये लोन भी है. पटना से दानापुर, मुंबई के अंधेरी और परेल के अलावा कई जगह उनके रेसिडेंशियल प्रॉप​र्टीज हैं. पटना के बोरिंग रोड के एक मॉल में उनकी एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है. साथ ही, बिहटा और बिक्रम में 2-2 प्लॉट हैं.

रोहिणी आचार्य के पति समरेश सिंह सिंगापुर स्थित एवरकोर पार्टनर्स में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं. दिल्ली स्कूल आफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई करने वाले समरेश सिंह ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में बड़े पदों पर काम किया है. उनके पिता राव रणविजय सिंह आयकर विभाग से रिटायर अधिकारी हैं और लालू प्रसाद यादव के कॉलेज के दिनों के साथी रह चुके हैं.

बताया जाता है कि रोहिणी और तेजस्वी यादव के बीच अनबन तब शुरू हुई, जब रोहिणी ने एक फोटो अपनी आईडी से शेयर किया था. वो पोस्ट किसी और का था, रोहिणी ने बस उसे शेयर कर दिया था. वो भी बिना कुछ कमेंट किए. उस फोटो में दिख रहा था कि तेजस्वी यादव बिहार में जिस बस से यात्रा निकाल रहे थे, उसकी आगे की सीट पर संजय यादव बैठे हैं. उनके इस पोस्ट के बाद से कोई बात परिवार से बाहर तो नहीं आई, लेकिन उसके बाद पता चला कि रोहिणी आचार्य नाराज होकर सिंगापुर रवाना हो गईं.

उसके बाद बिहार चुनाव के बीच में रोहिणी आचार्य को सिंगापुर से वापस बुलाया गया, ताकि उनकी नाराजगी से चुनाव में कोई नुकसान न हो, लेकिन उन्हें केवल राघोपुर तक सीमित कर दिया गया. वह चुनाव प्रचार के लिए छपरा जाना चाहती थी, लेकिन उन्हें जाने नहीं दिया गया. उसके बाद 14 नवंबर को बिहार चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की करारी हार हो गई और उसके अगले दिन रोहिणी आचार्य ने एक पोस्ट शेयर कर परिवार और पार्टी से नाता तोड दिया. उसी दिन देर शाम को रोहिणी आचार्य का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वह आरोप लगा रही थीं कि संजय यादव, रमीज नेमत खान और तेजस्वी यादव ने उन्हें घर से निकाला है. उन पर चप्पलों से हमला किया है.

उसके बाद से रोहिणी आचार्य लगातार पोस्ट कर संजय यादव और रमीज पर गंभीर आरोप लगा रही हैं. एक पोस्ट में रोहिणी ने आरोप लगाया कि एक शादीशुदा महिला और एक मां को उसके बच्चों के सामने गालियां दी गईं. चप्पलों से मारा गया.